La notizia della morte di Paola Marella ha sconvolto tutti. Oggi si sono tenuti i funerali con la presenza di tanti volti noti che hanno iniziato a fare TV con lei. Il marito e il figlio hanno dato il loro ultimo saluto alla loro moglie e madre con un messaggio social pieno di affetto.

Il messaggio social del marito e del figlio di Paola Marella dopo la sua morte

Siamo ancora sconvolti dalla notizia della morte di Paola Marella, nota architetta e conduttrice TV che ha fatto la storia di Real Time. Paola è scomparsa sabato sera, lasciando tutti con un grande vuoto.

Insieme a Enzo Miccio, Alessandro Borghese e altri aveva dato il via a un nuovo tipo di TV ben 20 anni fa, un format che oggi va molto di moda e piace tantissimo. Lei e gli altri hanno contributo al grande successo di Real Time e del mondo Discovery. E proprio i suoi ex colleghi oggi erano presenti numerosi al suo funerale.

LEGGI ANCHE: Sorpresa per Fiordalino alla Milano Fashion Week

Ieri, invece, attraverso proprio il profilo Instagram di Paola Marella, suo marito Domenico e suo figlio Nicola le hanno dato un ultimo saluto. Postando due foto di Paola che sembrano rappresentare tutta la sua essenza, hanno anche scritto:

“Dopo un grande viaggio nella speranza, assistita da amici e professionisti speciali, ci lascia Paola, la nostra Forza. Se avete il piacere di ricordare Paola insieme a noi vi invitiamo a sostenere, anche con un piccolo gesto, l’associazione Pancreas Center del Prof Reni dell’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverata. Trovate il link nella sua bio qui sopra. Grazie per tutti i messaggi, per l’affetto e per i bellissimi ricordi di Paola che ci state donando in queste ore”.

Sempre il marito, durante i funerali questa mattina ha detto: “Sei la nostra luce. Paola è stata la luce degli amici, della sua Milano, di molta gente che non la conosceva. Faceva un lavoro normale. Quando ha cominciato era una professione un po’ così, che lei ha nobilitato con la sua professionalità. Poi è entrata in televisione, era il suo posto. Era solare, un’amica per tutti, un supporto, sempre presente. La sua luce resta, non dimenticatela”.