Vincenzo Chianese | 2 Febbraio 2024

Uomini e donne

A distanza di anni dall’inizio della loro storia d’amore, poco fa Ursula Bennardo ha annunciato che lei e Sossio Aruta si sono ufficialmente lasciati. Ecco le parole dell’ex Dama di Uomini e Donne.

Finisce l’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta

Sono trascorsi anni da quando Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono innamorati a Uomini e Donne e hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi. Col passare del tempo i due ex volti del Trono Over hanno affrontato diversi momenti di crisi (al punto che hanno anche preso parte a Temptation Island) e non sono mancati i tira e molla. Da qualche tempo era però sembrato che tutto stesse proseguendo per la coppia, che ha dato alla luce anche una splendida bambina. Adesso tuttavia pare che le cose siano nuovamente cambiate.

Con un post sui social, Ursula Bennardo ha annunciato che lei e Sossio Aruta si sono ufficialmente lasciati, nonostante pochi mesi fa si parlasse di matrimonio. L’ex Dama non è entrata nei dettagli, tuttavia ha affermato che al momento non sembrerebbe essere più possibile una riconciliazione. Queste le sue dichiarazioni, che stanno già facendo il giro del web:

“Avrei voluto dirvelo personalmente ma parlarne mi turba, cosi preferisco scrivere. È da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio. Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità”.

Finisce dunque la storia d’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta e ai due ex volti di Uomini e Donne facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.