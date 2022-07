Nozze per Paola Turci e Francesca Pascale

Paola Turci e Francesca Pascale

Dopo il coming out di Luca Calvani, altra bellissima notizia ce la regalano Paola Turci e Francesca Pascale! La cantautrice e l’ex moglie di Silvio Berlusconi si sposano. Le nozze si celebreranno nella giornata di domani, sabato 2 luglio e sono emersi anche i primi dettagli.

In base a quanto fornisce l’Ansa l’evento si terrà nel comune di Montalcino, in provincia di Siena, mentre i festeggiamenti a Velona, in un luogo splendido nel cuore della Val d’Orcia. L’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale è stato reso noto da il settimanale Oggi, quando lo scorso anno ha pubblicato alcuni scatti che le ritraevano insieme felici e complici. Entrambe, però, hanno sempre vissuto la loro relazione in maniera del tutto riservata. Stessa privacy che hanno richiesto anche per il matrimonio che si terrà nella giornata di domani. La cerimonia, infatti, dovrebbe essere molto intima e con pochi invitati.

Con entusiasmo ed emozione Paola Turci ha anche condiviso una storia su Instagram, dove ha espresso tutta la sua gioia: “Quella felicità che non ti fa dormire…”, ha scritto. Ma, purtroppo, è stata costretta anche a intervenire e rispondere a qualche commento di cattivo gusto ricevuto sui social, come potete vedere nello screen sottostante. Espressioni fuori luogo, che dimostrano quanto ancora ci sia da lavorare e fare affinché ognuno si senta davvero libero di essere e amare chi meglio crede.

La Turci ha deciso di condividere il brutto messaggio ricevuto e rispondere così pubblicamente alle offese: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”.

Le storie Instagram di Paola Turci

In attesa delle foto ufficiali e delle loro prime dichiarazioni da sposate, Novella 2000 e Novella2000.it si congratula con Paola Turci e la sua compagna Francesca Pascale! Auguri da tutti noi!

