Paolantoni e Cirilli chiedono aiuto a Massimo Lopez e sorprendono prendendosi gli applausi del pubblico

Debora Parigi | 13 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Per una volta grandi applausi per Paolantoni e Cirilli insieme a Massimo Lopez nei panni di Modugno, Franco e Ciccio

Paolantoni e Cirilli insieme a Massimo Lopez sono Modugno, Franco e Ciccio a Tale e quale

Dobbiamo dirlo, l’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli a Tale e quale show 2023 è quella che il pubblico aspetta con sempre più ansia ogni venerdì sera. I due comici, ormai, sono una presenza fissa nel programma di Carlo Conti per far divertire e far fare grandi risate con le loro interpretazioni. Ma queta volta c’è stata una bella sorpresa che forse non tutti non si aspettavano.

Come sappiamo, quest’anno Paolantoni e Cirilli non si esibiscono mai da soli. Ogni settimana, infatti, vanno a pescare un terzo elemento, di solito un vip che ha già partecipato a Tale e quale. In questa quarta puntata i due hanno dovuto vestire i panni di Modugno, Franco e Ciccio con la canzone “Tre briganti, tre somari”. Chi hanno quindi scelto ad accompagnarli? Massimo Lopez che ha interpretato Modugno. Ecco quindi la loro performance:

Che emozione poter rivivere un trio come quello di Modugno, Franco e Ciccio! ❤️🎶 Grazie a Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Massimo Lopez#taleequaleshow pic.twitter.com/VWALB6OyaZ — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 13, 2023

A grande sorpresa, questa esibizione è stata fatta davvero bene. Massimo Lopez ovviamente ha aiutato, ma anche Francesco e Gabriele hanno davvero dimostrato grandi capacità. Infatti il pubblico gli ha dedicato una standing ovation. Panariello ha detto che stasera sarà difficile assegnare loro solo 5 punti, quindi probabilmente finiranno più in alto in classifica. Anche Malgioglio li ha trovati decisamente migliori rispetto alle altre esibizioni. Insomma queta esibizione è stata davvero molto apprezzata e ha anche stupito non solo i giudici, ma lo stesso Carlo Conti e tutti i presenti in studio.

Potete rivedere questa performance e tutte le altre di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.