Vincenzo Chianese | 27 Ottobre 2023

Alessandra Celentano a Tale e Quale

In queste settimane Alessandra Celentano è tornata a coprire il suo ruolo di prof ad Amici di Maria De Filippi. La maestra sta già seguendo diversi allievi e naturalmente non mancano le critiche ad alcuni ballerini della scuola. A breve nel mentre su Canale 5 andrà in onda la nuova puntata del pomeridiano, durante la quale ne vedremo di ogni. In attesa di scoprire cosa accadrà, questa sera è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

La Celentano infatti ha deciso di concedersi una serata in relax ed è così giunta tra il pubblico della nuova diretta di Tale e Quale Show, il celebre programma in onda su Rai 1, condotto da Carlo Conti.

Proprio il presentatore ha voluto personalmente salutare Alessandra Celentano, che sta assistendo alla puntata di Tale e Quale. Nel mentre sul palco i 10 concorrenti si stanno esibendo uno dietro l’altro, regalando grandi emozioni a tutti i telespettatori e agli utenti sul web. Sui social intanto in molti hanno commentato la presenza della Celentano tra il pubblico, e non sono mancati numerosi commenti di apprezzamento.

Ma chi vincerà stasera la sesta puntata di Tale e Quale Show? Non resta che attendere per scoprirlo.