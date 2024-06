NEWS

Nicolò Figini | 15 Giugno 2024

Paolo Bonolis ieri sera ha festeggiato i suoi 63 anni condividendo il party con il figlio Davide, che a inizio giungo ne ha compiuti 20. Ecco le foto e la dolce dedica di Sonia Bruganelli.

Il compleanno di Paolo Bonolis

Negli ultimi giorni Paolo Bonolis è stato ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli e ha parlato, tra le altre cose, anche del suo rapporto con Sonia Bruganelli dopo il divorzio. Il conduttore ha ammesso di vedere solo il lato positivo delle cose per non lasciarsi prendere dalla negatività:

“Il divorzio non è figlio del lavoro, è figlio di altre cose, di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle?

Ogni cosa è fatta di luce e ombra: se guardi la luce la cosa passa, se guardi l’ombra ti immalinconisci. La realtà la gestisci per quello che è, ti godi ciò che è stato e accetti ciò che è diventato. Funziona così“.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimostrano giorno dopo giorno di aver mantenuto un ottimo rapporto e lo provano le foto qui sotto. Nella serata di ieri il conduttore ha festeggiato i suoi 63 anni insieme al figlio Davide, che a inizio giugno ha spento 20 candeline.

Paolo Bonolis festeggia il compleanno insieme al figlio Davide

Di certo non poteva mancare anche la dedica da parte della mamma e dell’ex moglie, la quale ha scritto “auguri” per entrambi all’interno delle proprie Stories Instagram. Paolo e Sonia danno così un ottimo esempio di come una famiglia, anche se c’è di mezzo un divorzio, possa comunque rimanere unita nonostante tutto.

La festa per il conduttore e il figlio

Anche noi di Novella 2000 facciamo i nostri più cari auguri a Paolo Bonolis e suo figlio Davide!