Uomini e Donne, dopo Ida Platano un altro volto noto del Trono Over potrebbe diventare tronista

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Giugno 2024

Uomini e donne

Stando alle ultime indiscrezioni che si sono diffuse sul web sembrerebbe che un ex volto del Trono Over potrebbe diventare tronista

In queste ore si sta diffondendo sul web l’indiscrezione secondo la quale un ex Cavaliere del Trono Over potrebbe diventare tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne.

Un ex Cavaliere di Uomini e Donne sarà tronista?

La stagione televisiva è volta al termine e alcune settimane fa si è conclusa anche l’edizione di Uomini e Donne. Come ogni anno alcuni partecipanti hanno trovato l’amore e altri ancora ci riproveranno prossimamente. Ida Platano, tornata nelle vesto di tronista, fa parte del secondo gruppo perché non è andata bene con nessuno dei suoi due corteggiatori.

LEGGI ANCHE: Paolo Bonolis compie 63 anni e festeggia con tutta la famiglia: la dedica di Sonia Bruganelli (FOTO)

La storia con Mario è stata lunga e travagliata, ma nonostante questo ha ringraziato di cuore Maria De Filippi per l’occasione che le ha dato. Ida infatti ha avuto un’occasione di cui nessuno aveva mai potuto usufruire in passato: dal Trono Over è passata a essere una tronista per la gioia del pubblico a casa.

Nonostante la sua delusione d’amore, tuttavia, gli spettatori di Uomini e Donne hanno adorato questo esperimento e di conseguenza ci si chiede se la conduttrice lo ripeterà il prossimo anno. In queste ore si sta diffondendo un rumor, riportato anche da Coming Soon, secondo il quale un ex Cavaliere potrebbe essere in lizza.

Stiamo parlando di Marco Antonio Alessio, il quale ha lasciato il dating show con Emanuela Malavisi. Purtroppo la loro relazione non ha avuto successo e di conseguenza in molti si chiedono se la De Filippi potrebbe richiamarlo per sedersi sul Trono. Naturalmente è troppo presto per dire ciò che succederà, ma tutto è possibile.

Noi vi terremo aggiornati con ogni news che riusciremo a scovare, ma la verità si saprà solamente con l’inizio della prossima edizione. Uomini e Donne infatti dovrebbe ricominciare nella seconda metà di settembre come accade ogni anno, quasi in contemporanea con Amici.