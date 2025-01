A Verissimo Silvia Toffanin ha posto una domanda su Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis. Il conduttore però ha provato a eludere la domanda.

Non solo Ilary Blasi! Nel pomeriggio di oggi a Verissimo è intervenuto anche Paolo Bonolis. L’amato conduttore televisivo nel programma di Silvia Toffanin ha avuto modo di raccontare la nuova edizione di Avanti un altro, in partenza su Canale 5.

La conduttrice ha voluto realizzare con lui un’intervista in stile “Il senso della vita”, con una carrellata di immagini che gli permettessero di raccontarsi. Ironico Paolo Bonolis ha subito detto: «Posso tirarmi indietro? No, ormai sto qua». Sempre molto riservato e professionale, Bonolis ha ammesso di non amare troppo parlare della sua vita lontana dai riflettori.

Sui suoi genitori Paolo Bonolis ha detto: «Si sono trasferiti a Roma, si sono conosciuti sotto le colonne del Bernini, ho avuto un padre sempre molto divertente e caustico. Una volta chiamò Mike Bongiorno a casa e mio padre riattaccò perché non ci credeva, mi ha insegnato a ridere e a rendermi conto che nella vita accadono cose belle e meno belle, se riesci a ridere però le depotenzi. Mia madre ha 93 anni, mi sgrida sempre soprattutto quando non ho fatto niente»

Tra le altre foto è comparsa poi una insieme all’ex moglie Sonia Bruganelli. Ed è qui che ha fatto l’ennesima battuta: «Come va con Sonia, tutto bene?», gli ha chiesto Silvia Toffanin. Bonolis però ha fatto di tutto per eludere la domanda. «Ah già me lo avevi detto che se venivo qua parlavamo di Avanti un Altro, dai su andiamo avanti», ha detto per poi ridacchiare.

Successivamente però quando la presentatrice ha mostrato una foto postata sui social dallo stesso Paolo Bonolis, postata nel periodo di Ballando quando si è schierato dalla parte di Sonia Bruganelli, sommersa di critiche, ha detto: «I figli e la famiglia vanno preservati da ogni situazione esterna. È difficile ma va fatto, quindi è bello», ha concluso.