Ma davvero Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno litigato come ha ipotizzato qualcuno? Oggi a Verissimo le due conduttrici hanno svelato al pubblico di Canale 5 come stanno davvero le cose e risposto ai numerosi gossip su questo argomento.

La verità di Ilary Blasi sulla presunta lite con la Toffanin

Dopo la puntata di Amici 24, dove abbiamo visto ospiti ed esibizioni, questo pomeriggio la programmazione di Canale 5 è proseguita con Verissimo. Silvia Toffanin in studio ha accolto Ilary Blasi. La conduttrice è tornata a Mediaset per presentare la sua nuova docu-serie “Ilary”, presente su Netflix, che tanto ha fatto parlare di sé.

Durante la chiacchierata Ilary Blasi ha avuto modo di ripercorrere alcune tappe affrontate nel suo progetto. Dal rapporto con Bastian, all’idea di studiare criminologia così come il rapporto con la sua nonna o ancora le amicizie. E a proposito di questo Silvia Toffanin ha colto la palla al balzo per stuzzicare la sua amica e collega. Da tantissimo tempo le due sono legatissime (pensate dall’esordio con Passaparola) e hanno sempre mantenuto vivo il loro rapporto.

Negli ultimi anni però diverse riviste (a partire dal settimanale Oggi), hanno ipotizzato che tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin ci fossero degli attriti. Per quanto recentemente la presentatrice romana abbia smentito, oggi la padrona di casa di Verissimo ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

“Ma io e te abbiamo litigato quindi? Qui ho tutti i graffi che mi hai fatto”, ha chiesto con un tanta ironia e tra le risate Silvia Toffanin, per poi scoppiare a ridere con Ilary Blasi. Quest’ultima divertita ha risposto dicendo: “Mi dispiace perché l’altro giorno mi sono andati via i lividi. Siamo aggressive. Ma perché è uscita questa voce?”. La Toffanin ha risposto dicendo di non avere idea del perché siano usciti tali rumor: “Sei tu che sei la regina dei social, dovresti saperlo. Cosa è successo?”, ma Ilary ha risposto: “Sei tu che qui fai gossip. Cosa è successo? Niente. Fa ridere e divertire”.

Se qualcuno dovesse avere ancora dubbi, può mettersi l’anima in pace, perché tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin l’amicizia non è mai stata messa in discussione.