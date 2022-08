1 Il figlio di Paolo Bonolis gioca nella Triestina

Davide, il figlio di Paolo Bonolis, nasce nel 2004 a Roma. Oggi è da poco maggiorenne ed è sempre stato un grandissimo appassionato di calcio. Proprio come il padre anche lui tifa Inter. La sua carriera in questo ambito ha inizio quando è solo un bambino. Prima con le giovanili della Roma e in seguito con un’esperienza nella Sampdoria. In queste ultime ore, invece, un comunicato ha annunciato la sua grande occasione per farsi notare ad alti livelli.

Presto debutterà in Serie C con un contratto per le prossime tre stagioni nella Triestina Calcio, aggregandosi alla Primavera. A dare la notizia, come riporta anche Fanpage, ci ha pensato lo stesso club. Su Instagram, infatti, ha pubblicato alcune Stories dove possiamo notare il calciatore allo stadio Nereo Rocco. Davide, inoltre, ha anche un altro sogno, ovvero quello della televisione. Sonia Bruganelli ha rivelato: “A 18 anni vuole entrare nella Casa (del Grande Fratello, ndr). È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria“.

Pare che, però, al momento questo pensiero sia stato messo da parte per dare spazio alla alla carriera calcistica. Staremo a vedere. Nel frattempo il padre Paolo Bonolis di recente ha rilasciato una lunga intervista parlando di chi potrebbe vedere come suo erede tra i giovani conduttori: “Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione“. Anche lui, poi, a parlato dell’eventuale presenza del figlio Davide in un reality: “Personalmente gli ho fatto presente che non mi sembrava la migliore delle idee e comunque non credo che lo voglia fare“.

