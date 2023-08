NEWS

Nicolò Figini | 17 Agosto 2023

Paolo Bonolis mentre fa il nonno

Nonostante Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si siano separati ormai diverso tempo fa, il loro rapporto è rimasto invariato. Ancora oggi continuano a collaborare sul piano lavorativo e dal punto di vista famigliare non sembra che ci siano grossi problemi. Proprio loro due, nel corso di un’intervista, hanno dichiarato di essere più uniti di prima:

“Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia”, ha detto. “Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo.

Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”.

Questo discorso è comprovato dai teneri momenti che condividono ancora insieme. Di recente, infatti, li abbiamo visti in vacanza insieme. Ieri, invece, Sonia Bruganelli ha pubblicato una dolce foto che immortala Paolo Bonolis mentre gioca con suo nipote. In descrizione di legge: “Nonno Paolo con il suo primo nipotino“. Un’immagine che ha fatto sciogliere il cuore di molti fan.

Paolo Bonolis in compagnia del nipotino

Tra i commenti citiamo: “Paolo è grandioso” oppure “Bellissima foto, bellissima empatia“. Ovviamente non sono mancate nemmeno parole di apprezzamento per l’affiatamento che ancora esiste tra Bonolis e l’ex moglie Sonia Bruganelli.

