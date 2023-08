NEWS

Il gossip su Shakira e Drake

Cosa c’è tra Shakira e Drake? C’è del tenero o una collaborazione in vista? Difficile a dirsi. Ma il gossip in queste ore è davvero scatenato sull’artista. Da quando ha messo fine alla sua storia d’amore con Gerard Piqué è stata accostata a diversi volti noti.

Tra gli ultimi ricordiamo Lewis Hamilton, ma è solo uno dei tanti nomi emersi in questi mesi, avvicinati a Shakira. Questo perché si pensava che la cantante avesse trovato la felicità accanto al cestista Jimmy Butler. Si parlava addirittura di una relazione fresca, ma con buone probabilità di successo, perché entrambi molto interessati. Peraltro si diceva che la differenza d’età non sembrava essere un problema. Ma a quanto pare non sarebbe nemmeno lui il ragazzo che le ha fatto battere di nuovo il cuore.

Ovviamente la cantante colombiana non si preclude nuove conoscenze e adesso pare sia stata accostata al rapper canadese Drake. I due sono stati pizzicati insieme a una festa in quel di Hollywood. A lanciare l’indiscrezione il quotidiano Daily Mail, secondo cui Shakira e il cantante avrebbero frequentato la medesima serata nel corso del fine settimana scorso. Un qualcosa che all’apparenza non dovrebbe destare malizia.

Tuttavia però pare che i due si sarebbero allontanati dall’evento a distanza di poco tempo l’uno dall’altro. Questo ha permesso quindi al gossip di scatenarsi e pensare che i rapporti tra Drake e Shakira possano essere più che amichevoli. Ma sarà davvero così o si tratterà dell’ennesimo gossip infondato sull’artista colombiana? Difficile a dirsi. In ogni caso come dicevamo potrebbe trattarsi di un incontro prettamente lavorativo e il fatto che siano andati via quasi insieme una semplice coincidenza.

Vedremo se Shakira deciderà di raccontare come stanno le cose e svelare finalmente se il suo cuore oggi è o meno impegnato sentimentalmente.