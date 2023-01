Paolo Calissano: certezze e interrogativi sulla morte dell’attore genovese

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 20 Gennaio 2023

Causa morte Paolo Calissano

Per la rubrica Storie curata da Giovanni Di Cambi, questa settimana su Novella un breve ma doveroso approfondimento sulla morte di Paolo Calissano e i punti ancora oscuri sulla tragedia.

Intanto, la smentita che l’attore genovese che fu tra le stelle della soap Vivere non è deceduto per abuso di droga. A confermarlo, dopo lunghe e com’era necessario serissime indagini, il fratello Roberto:

“Vorrei liberare la memoria di Paolo dallo stigma della tossicodipendenza. Il PM che ha indagato per undici mesi sulla sua morte aveva disposto un esame tossicologico molto approfondito. La conclusione è stata che mio fratello non è morto a causa di stupefacenti, ma per un’intossicazione da farmaci antidepressivi“.

Le ipotesi della magistratura

In ragione di quest’ultimo retroscena, la famiglia dell’attore ritiene di aver individuato in una persona molto vicina a Paolo il vero responsabile di certi movimenti dal conto corrente dell’attore nei giorni precedenti al decesso.

Si è fatta perciò strada l’ipotesi di peculato e circonvenzione d’incapace, viste le condizioni di salute di Paolo Calissano. A condurre le indagini sono il sostituto procuratore Francesco Cardona Albini e l’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati.

L’attore, che oltre a recitare partecipava anche dei ricavati di alcune società, avrebbe trasferito somme fino a un milione di euro. Per quale motivo? Pare – per investire nuovamente in quelle stesse società nelle casse delle quali, tuttavia, il denaro di Paolo Calissano non comparirebbe.

Una vicenda insomma non più solo drammatica per il dolore che la morte del bravo attore ha provocato nella famiglia, negli amici e nei tanti ammiratori, ma che se arriveranno conferme di tali dinamiche si rivelerà ancor più desolante.