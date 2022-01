Mistero su Paolo Fox

Come sappiamo sono anni che Paolo Fox è nel cuore degli italiani. Il noto astrologo, celebre per le sue previsioni delle stelle, da diverso tempo presenta il suo oroscopo nel corso del programma Rai I Fatti Vostri, e settimana dopo settimana viene seguito da migliaia di telespettatori, che attendono di scoprire con ansia le novità sul loro segno zodiacale. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere, e allo stesso tempo preoccupare, il web.

Paolo infatti è letteralmente sparito da I Fatti Vostri, e di lui non si hanno più notizie. Ma chi fine ha fatto l’astrologo e perché non sta più svelando il suo oroscopo? Prima di ipotizzare quello che potrebbe essere accaduto, facciamo un recap di quello che è successo in queste ore. Nella giornata di lunedì 24 gennaio il pubblico attendeva con ansia l’arrivo di Fox all’interno della trasmissione. Tuttavia l’astrologo era misteriosamente assente. Quando però anche nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 Paolo non ha fatto la sua comparsa, il pubblico ha iniziato a preoccuparsi.

Anche i due conduttori Salvo Sottile e Anna Falchi non hanno parlato dell’assenza dell’astrologo e a quel punto sui social gli utenti si sono scatenati e si sono chiesti che fine abbia fatto Paolo Fox. Al momento tuttavia possiamo fare solo ipotesi. Non è da escludere infatti che il celebre volto dell’oroscopo sia risultato positivo al Covid o che sia in quarantena dopo un eventuale contatto con un positivo.

Si tratta naturalmente solo di supposizioni, e ci si augura che a breve Paolo torni a I Fatti Vostri con le sue previsioni delle stelle. In caso di ulteriori aggiornamenti tuttavia vi aggiorneremo sulla situazione, per far luce su questo mistero che nelle ultime ore sta tormentando il web.

