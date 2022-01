Sonia Bruganelli svela il motivo per cui rende quasi sempre immune Soleil

1 Perché Sonia Bruganelli ha reso immune Soleil Sorge?

Alla fine della puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6 vi sono state le nomination e le consuete immunità date sia dai concorrenti che dalle opinioniste. Parlando proprio di quest’ultime, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, hanno deciso di rendere immune Soleil Sorge. Non è la prima volta che succede e tanti del pubblico si chiedono il motivo di questa scelta.

Dato che lunedì è successo per l’ennesima volta, sui social qualcuno ha fatto la domanda diretta. Infatti, sotto un post della pagina Instagram ufficiale del reality, un’utente ha chiesto: “Ma scusatemi, perché quando si deve decidere per le preferenze puntualmente la casa Soleil non la rendete immune? E invece quando si vota per l’uscita definitiva, viene salvata rendendola immune? C’è qualcosa che non mi torna”.

Nella domanda l’utente ha taggato le opinioniste e proprio Sonia Bruganelli ha risposto immediatamente. Ecco le sue parole: “Perché per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi. Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie”.

Questo il motivo per cui, almeno la Bruganelli, continua a rendere immune Soleil varie volte. Tutto sta nelle dinamiche. La sua presenza nel reality porta a discussioni, situazioni dentro e fuori la casa. Insomma, si parla molto spesso di lei, questo non si può negare. Ed in effetti, sta molto mandando avanti questa edizione. Dall’altra parte, però, questo non significa che possa essere la preferita o che le persone credano alle storie che vengono fuori.

Infatti, proprio Sonia, aveva raccontato il suo non credere totalmente a tutti i vari teatrini. Ecco cosa ha raccontato in un’intervista…