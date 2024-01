NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore Paolo Masella si è sfogato con Giuseppe Garibaldi e ha lanciato alcune accuse alla sua fidanzata Letizia Petris. È già aria di crisi per i due concorrenti del Grande Fratello?

Le accuse di Paolo Masella

Aria di crisi tra Paolo Masella e Letizia Petris. Pare infatti che in questi giorni i due protagonisti del Grande Fratello siano ai ferri corti e non sono mancate delle piccole discussioni tra loro. Tuttavia ieri sera è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Mentre si stava sfogando con Giuseppe Garibaldi, Paolo ha iniziato a muovere delle accuse contro Letizia, parlando di una conversazione che ci sarebbe stata tra i due fidanzati. Queste le dichiarazioni di Masella, che naturalmente stanno facendo il giro del web:

“Spero che non facciano vedere quello che mi ha detto ieri sera perché è pesante. Io nella mia vita non la voglio una persona così, deve venire con me, non contro di me. Mi ha accusato che la controllo. Mi ha detto che per colpa mia deve stare a un metro di distanza da Vittorio. Questa non è una cosa che doveva dire. Mi fai male”.

Ma non è finita qui. Dopo aver ascoltato lo sfogo di Paolo Masella, Giuseppe Garibaldi ha fatto una domanda al suo compagno che ha lasciato i più interdetti. Il collaboratore scolastico ha infatti affermato: “Ma aveva preso la pillola?”. Immediata la replica del macellaio, che senza pensarci due volte ha aggiunto: “Sì, infatti non si regola”.

#Grandefratello

Cominciamo con la smerdazione dei macelleti, potete finire di fare la coppia fake e pensare ai consensi, l'hanno capito anche i muri che vi schifate pic.twitter.com/vpSFqXwwQY — fm (@La_gazzette) January 15, 2024

Proprio questo scambio di battute finali tra Paolo e Giuseppe ha indignato il web. Nel mentre in molti già parlano di una presunta crisi tra Masella e la Petris, che intanto però ha fatto un appello ai suoi fan per salvare il fidanzato dalla nomination. Ma cosa accadrà se il macellaio dovesse scamparla? Non resta che attendere per scoprirlo.