Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2024

Amici 23

Nel corso del nuovo daytime di Amici 23 andato in onda oggi pomeriggio abbiamo scoperto che Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno chiesto alla produzione di aggiungere dei banchi per due nuove cantanti. Una di loro però ha già sostenuto una sfida.

La richiesta delle due prof di Amici 23

Siamo ormai entrati nella fase calda di Amici 23 e nei prossimi giorni inizierà ufficialmente la corsa al Serale. I cantanti e i ballerini dunque dovranno dare il massimo per cercare di ottenere la tanto ambita maglia dorata, che concederà loro l’ingresso alla fase finale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Nel mentre, a seguito dell’abbandono di Mew e Matthew dalla scuola, era giunta voce che la produzione stesse cercando nuovi allievi, così da sostituire i due cantanti che qualche giorno fa hanno lasciato la trasmissione. Adesso però per i ragazzi è arrivata una comunicazione importante. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che è accaduto in casetta.

Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda oggi su Canale 5 abbiamo appreso che sia Lorella Cuccarini che Anna Pettinelli hanno chiesto l’ingresso di due nuove cantanti. A decidere il destino di queste giovani artiste saranno però proprio i professori. Qualora la maggioranza dovesse votare in modo positivo verranno aggiunti dei banchi all’interno della classe.

Tuttavia il pubblico di Amici 23 conosce già bene una delle due possibili nuove allieve. Parliamo di Kia, che solo pochi giorni fa è arrivata in studio per sostenere una sfida con Martina, che è stata vinta proprio da quest’ultima.

Kia e Nahaze dunque potrebbero avere una chance di ottenere un banco all’interno della scuola per volere di Lorella e Anna. Ma cosa decideranno i prof? Non resta che attendere i prossimi daytime per scoprirlo. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo alle giovani cantanti.