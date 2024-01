Paolo accusa Vittorio: “Non puoi girare in mutande, questione di tatto”, ma lui fa la stessa cosa

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Gennaio 2024

Questa sera in puntata Paolo Masella ha accusato Vittorio Menozzi di girare spesso in mutande. Ma lui in più occasioni ha fatto lo stesso

Stasera in puntata Paolo Masella ha attaccato Vittorio Menozzi, con l’accusa di girare per la Casa del GF in mutande. Ma c’è da dire che spesso e volentieri anche lui ha fatto la stessa cosa, eppure nessuno ha mai detto niente!

L’accusa di Paolo Masella

“È una questione di tatto”, ha pronunciato più volte questa sera Paolo Masella nei confronti di Vittorio Menozzi. Tutto è nato solo ed esclusivamente perché secondo il macellaio romano il suo compagno d’avventura dovrebbe evitare di girare in mutande per Casa ed essere più rispettoso.

Un atteggiamento che ha ricevuto diverse critiche anche stasera in puntata e il più infastidito tra tutti è parso proprio Paolo. Seccato Masella ha puntato il dito verso Vittorio Menozzi, tacciandolo di poco rispetto e tatto nei confronti della Casa e delle donne che ne fanno parte. “Te l’hanno detto in tanti, anche le ragazze“, ha aggiunto. Alfonso Signorini stesso ha dichiarato che forse Paolo Masella avrebbe dovuto essere meno duro verso Vittorio su questo punto.

Anche Beatrice Luzzi per esempio ha fatto notare che in tanti in Casa indossano il costume da bagno e che per esempio anche Alex quando era nella Casa stava sempre in boxer o mutande, ma nessuno ne ha mai fatto un caso di Stato. Servirebbe dirlo a Paolo Masella!

Questo perché il macellaio ha fatto morale ma forse ha dimenticato che anche lui ha fatto la stessa cosa. E ci sono alcune immagini che stanno girando in queste ore su X che mostrano per l’appunto lo stesso Paolo Masella girare in mutande per la stanza da letto. Oppure quando durante una doccia mentre era intendo a lavarsi, ha spostato un po’ il suo costume da bagno e le telecamere per errore hanno ripreso qualcosa di troppo! E ci sono le foto a dimostrarlo.

Paolo Masella accusa Vittorio Menozzi, ma lui ha fatto la stessa cosa in più occasioni! Era davvero il caso di sollevare questa polemica allora al Grande Fratello questa sera?