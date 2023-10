Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

Paolo Masella si dichiara

Stasera al Grande Fratello, come preannunciato, si è parlato anche del rapporto nella Casa tra Paolo Masella e Letizia Petris. Alcune incomprensioni tra i due, sempre più frequenti, hanno generato qualche attrito tra loro. Molti inquilini pensano che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, specie da parte di Paolo.

A seguito dell’ultima puntata i due si sono scontrati perché Letizia si è sentita trattare male da Paolo, trascurata e messa da parte, quasi ignorata. Così il concorrente ha spiegato di non poter dire la verità. Dal canto suo Letizia ha detto che tra loro c’è un grande rapporto. Angelica dal canto suo ha sottolineato la crisi vissuta da Letizia.

Molti inquilini sono stati accanto a entrambi e hanno cercato di far capire che questa crisi può essere generata da altro. Paolo Masella è stato invitato anche di essere più comprensivo. Da qui il macellaio romano si è aperto a Letizia, svelandole di provare un interesse per lei…

… Paolo non vuole più trattenersi e si dichiara a Letizia. 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/duJd7taPiO — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 16, 2023

A questo punto Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni a Letizia. La fotografa ha allora fatto chiarezza: “Paolo è una persona fondamentale, che farà parte della mia vita, ora, domani e per sempre. È giusto che mi ricordi che questo è un gioco, ma la mia vita è fuori”.

A seguire sempre Letizia Petris ha proseguito: “L’amore è ovunque qui dentro e io non mi limiterò di certo“. Il conduttore ha voluto sapere però qual è l’origine della sua sofferenza. Lei ha ammesso di aver sempre regolato la sua vita sul volere e sul giudizio degli altri, ma ora sta scoprendo il suo valore e le sue possibilità: “Se voglio bene a Paolo, glielo dimostrerò in ogni modo possibile. Le persone pensassero quello che vogliono”.

Da un lato Letizia è incerta vista la sua situazione fuori dalla Casa, mentre Paolo Masella si dice piuttosto sicuro e ha manifestato il suo interesse durante il confronto: “Ho ammesso a me stesso che mi piaci”. “Sono un problema, non una soluzione” ha risposto Letizia, ma Paolo a sua volta ha ribattuto: “Chi ha detto che a me non piacciono i problemi”.

Ora cosa farà Letizia Petris? In ogni caso Paolo Masella attenderà a prossima mossa!