Cesara tesse le lodi di Marco, Beatrice la incalza: “Ti sembra un buon esempio?”

Debora Parigi | 21 Febbraio 2024

Grande Fratello

Al Grande Fratello si è tornati a parlare dello scontro che c’è stato tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. E poiché Cesara Buonamici ha difeso Maddaloni, la Luzzi ha incalzato l’opinionista chiedendole se secondo lei sia stato un atteggiamento giusto e di buon esempio. Si è acceso il dibattito.

Scambio di battute tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici per via dello scontro con Maddaloni

La puntata di questa sera del Grande Fratello era iniziata in maniera abbastanza tranquilla, nel senso che i concorrenti si stavano confrontando con toni moderati. Ma, come ci si poteva aspettare, alla fine gli animi si sono scaldati e i toni si sono accesi e quindi è partito il litigio. L’argomento? Ancora una volta il litgio che c’era stato un paio di settimane fa tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni.

Su Maddaloni ci sono state critiche in questi giorni per la sua nomination a Beatrice e perché parlava di beneficenza in caso di vittoria. Lui si è quindi difeso all’inizio della puntata nonostante la Luzzi abbia detto più volte che non ha mai ricevuto delle scuse dopo quel litigio, in particolare per i modi. Marco ha quindi avuto la difesa di Cesara Buonamici:

“La critica è lecita e lecito è il dissenso. Però a mio parere la frase ‘se li compra’ è un po’ eccessiva. Io non la vedo così. Io comunque vedo Marco che ha un pochino preso il posto di Fiordaliso, è un bravo consigliere che ascolta tutti. Marco ha una famiglia, un lavoro, i suoi titoli sportivi. Non è uno che a mio parere affida il suo futuro al Grande Fratello. Per cui io tutta questa macchinazione attributa a Marco non la vedo per niente”.

Nella Casa serpeggia un sospetto: Marco è davvero il "burattinaio"? #GrandeFratello pic.twitter.com/7aVlpbRLuX — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2024

Successivamente, quindi, Beatrice Luzzi ha chiesto la parola e ha incalzato Cesara Buonamici riguardo questa difesa a Marco Maddaloni. L’attrice ha infatti chiesto all’opinionista: “Se Marco deve dare il buon esempio, addirittura ha sostituito Fiordaliso, a voi sembra che abbia dato un buon esempio dentro e fuori dalla Casa facendo quella piazzata con cattiveria e bugie? Parliamoci chiaro: è un buon esempio?”.

La Buonamici è rimasta un po’ spiazzata dicendo che scontri del genere si sono sempre visti nelle varie edizioni del GF e anche in questa dove molti di loro sono stati protagonisti. “L’ha detto forse in un modo un po’ irruento. Ma ti ha detto in faccia quello che pensava”, ha risposto.