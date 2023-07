Paolo Meneguzzi e gli attacchi a Fedez: perché ce l’ha con lui? Spunta un retroscena su X Factor

NEWS

Debora Parigi | 29 Luglio 2023

I dissapori tra Paolo Meneguzzi e Fedez nascono da X Factor

Negli ultimi giorni è venuto fuori uno scontro nel panorama musicale tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. Ma in realtà in questa storia è coinvolto anche Fedez. Sì perché il cantante svizzero ha avuto da ridire sul brano Disco Paradise realizzato da Federico Lucia insieme agli Articolo 31 e ad Annalisa. Perché Meneguzzi, per criticare il pop italiano attuale, ha tirato in ballo proprio questa canzone e non altre dato che i tormentoni estivi sono tanti e tutti simili?

In un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, Paolo ha specificato che ha risposto a una domanda riguardante Disco Paradise, quindi non l’ha citata lui per primo. Ma comunque ha ribadito il suo pensiero. E nello spiegare il suo punto di vista ha raccontato una vecchia storia riguardante lui e Fedez. E forse questo fa capire da dove nascono i dissidi tra loro, o meglio da parte di Paolo.

In pratica Meneguzzi ha in Svizzera un’accademia, la PopMusicSchool, in cui forma tantissimi giovani aspiranti cantanti. Quache anno fa Paolo Meneguzzi propose a X Factor quattro ragazze minorenni che però non furono apprezzate proprio da Fedez. Ha infatti rivelato: “Proposi a X Factor quattro ragazze minorenni, una girl band innovativa con un progetto in cui funziona ed è credibile il KPop. E Fedez? Sentendosi Eugenio Montale critica tutto il testo quasi ridicolizzandole”.

Insomma nelle dichiarazioni di Meneguzzi non ci sarebbe solo una critica generica, ma ci sarebbe anche un passato non idilliaco con Fedez. Sempre nell’intervista ha detto: “Ma avete mai letto con attenzione i testi di Federico Lucia? Per favore… Il pop ripeto è una cosa seria! È incredibile vedere il sommo poeta Fedez come snocciola consigli sui testi. Pensate dove siamo arrivati! A 16/25 anni un certo linguaggio è credibile, a una certa età no”.

Per ora Federico non ha mai risposto a Meneguzzi, come detto lo ha fatto solo J-Ax. E a quanto pare Paolo sperava proprio in una risposta dell’ideatore di Disco Paradise e non del collega rapper.