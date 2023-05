NEWS

Andrea Sanna | 22 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Dopo aver lasciato la Playa per alcuni accertamenti medici, in puntata abbiamo scoperto che Paolo Noise è assente

Isola – Paolo Noise assente a inizio puntata

Sul sito de L’Isola dei Famosi quest’oggi sono riportate alcune notizie del daytime che va dal giorno 33 al 35. Da esse apprendiamo che Paolo Noise non è stato granché bene. Ancora una volta il naufrago si è ritrovato a vivere un momento complicato durante il suo percorso in Honduras.

Ma leggiamo la nota ufficiale pubblicata dal sito de L’Isola dei Famosi: “Paolo Noise, invece, lascia momentaneamente la spiaggia per alcuni accertamenti medici”. Una situazione che si ripete dopo qualche settimana. Quale sarà però il motivo e cosa è accaduto nel dettaglio.

A chiarire la situazione è stato Alvin nel corso dell’appuntamento di questa sera de L’Isola dei Famosi. Ma con un colpo di scena. Se si pensava di vedere il concorrente parlare dei suoi problemi di salute no, non sarà così stavolta. In base a quanto riferito dall’inviato, Paolo Noise in questo momento è assente: “Sta ultimando degli accertamenti medici e sarà mia premura avvertirvi”, ha detto in apertura dopo aver salutato la conduttrice Ilary Blasi.

Al momento quindi non siamo in gradi di dirvi molto di più. Non sappiamo se il problema avuto da Paolo Noise è legato a quanto già accaduto nelle scorse settimane, oppure si tratta altro. Questo dunque è ciò che è emerso. Appena ci saranno degli aggiornamenti, però, non esiteremo a informarvi subito.

