Chi è Paolo Noise? Età, altezza, moglie e Instagram

Nicolò Figini | 2 Maggio 2023

Chi è

Tutte le informazioni su Paolo Noise, concorrente de L’Isola dei Famosi 2023. Si tratta di un conduttore radiofonico, attore e dj che è particolarmente conosciuto per i suoi video comici sui social e per il lavoro portato avanti su Radio 105. Ecco tutte le informazioni utili per conoscerlo meglio: età, moglie, altezza e Instagram.

Chi è Paolo Noise

Nome e Cognome: Paolo Federico Nocito

Nome d’arte: Paolo Noise

Data di nascita: 8 settembre 1974

Luogo di Nascita: Milano

Età: 48 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: conduttore radiofonico, attore e dj

Moglie: Stefania Caroli

Figli: Paolo Noise non ha figli

Tatuaggi: Paolo ha alcuni tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @paolonoise

Paolo Noise età, altezza e biografia

Scopriamo chi è e dove è nato Paolo Noise, concorrente de L’Isola dei Famosi 2023. Il conduttore radiofonico nasce a Milano l’8 settembre 1974. Di conseguenza la sua età è di 48 anni. Non abbiamo informazioni in merito all’altezza e al peso.

Nonostante sia nato nella capitale lombarda le sue origini sono foggiane. Non sappiamo quasi nulla sulla sua famiglia. Non conosciamo il nome del padre o della madre. Pare che abbia un fratello e una sorella.

Oggi dove vive? Se vi state chiedendo dove abita, Paolo Noise si è stabilito a Milano con la moglie Stefania.

Nonostante gli utenti del web lo cerchino, non è dato sapere quanto prende Paolo per il suo lavoro in radio. Perciò non abbiamo informazioni sul suo stipendio o il suo patrimonio.

Vita privata

Non abbiamo molte informazioni riguardo alla vita privata di Paolo Noise. Chi è la moglie? Lei si chiama Stefania Caroli e i due si sono sposati nel 2018 a Scandiano.

Il loro legame, però, si è instaurato nel lontano 2010. Al momento non hanno figli.

In molti sul web sono interessati a un qualche malore che avrebbe avuto Paolo e del momento in cui sarebbe stato ricoverato in ospedale. Tuttavia su Internet non sembrano esistere notizie inerenti a questo fatto.

Dove seguire Paolo Noise: Instagram e social

Come contattare e dove seguire sui social Paolo Noise? Il conduttore radiofonico ha una pagina Facebook che conta oltre 670mila seguaci.

Qui è molto famoso un video riguardante una Lamborghini. Inoltre, molto spesso scrive ciò che pensa. Diverso tempo fa, per esempio, aveva espresso la sua felicità per essere dimagrito.

Possiede anche un canale YouTube in cui carica la propria musica e ha più di 200mila iscritti. Ha anche un account Twitter e il suo sito ufficiale.

Su Instagram, inoltre, è molto attivo e intrattiene oltre 340mila follower. Qui troviamo immagini con gli amici o sua moglie Stefania.

Carriera

In molti si potrebbero chiedere che cosa ha fatto Paolo Noise nel corso della sua carriera. Possiamo affermare che inizia a lavorare nel mondo radiofonico già quando era molto giovane.

L’ascesa, però, comincia nel 1999 quando intraprende una collaborazione con Match Music TV in cui conduce dei programmi con Fabio Alisei. Nel 2002 si sposta su Rai 2 con Marco Mazzoli, con il quale successivamente approda a lo Zoo di 105 su Radio 105.

Dal 2004 al 2006 diventa un inviato di Striscia la Notizia. Nei due anni successivi pubblica anche due album. Nel mentre produce diversi brani. Tra le canzoni di cui è autore possiamo citare “Maranza“.

Dove lavora oggi Paolo Noise? Dopo aver passato tre anni a Radio Deejay si sposta ancora su Radio 105. Nel 2016 approda su Sky con la trasmissione Social Face e due anni più tardi apre una propria linea di abbigliamenti. Tra le varie collaborazioni possiamo citare anche quella che ha aiutato la creazione della sigaretta elettronica usa e getta Elf Bar.

Nel 2023 approda a L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Striscia la Notizia

Forse non molti si ricordano che Paolo Noise ha lavorato come inviato per Striscia la Notizia dal 2004 al 2006.

I servizi per il TG satirico sono stati realizzati anche insieme a Marco Mazzoli e Fabio Alisei.

Radio 105

Nei primi anni 2000 entra a lavorare nel team di Radio 105 con lo show intitolato “Lo zoo di 105“.

Nel 2008 conduce la trasmissione “Sample” con Wender. Nel 2011 lascia Lo zoo di 105 per spostarsi su Deejay TV. Torna, poi, tre anni più tardi .

Paolo Noise a L’Isola dei Famosi 2023

Paolo Noise, quindi, entra nel cast de L’Isola dei Famosi 2023 e prende parte a questa avventura con il collega Marco Mazzoli.

Per il momento il conduttore radiofonico non ha rilasciato alcuna dichiarazioni in merito all’esperienza che ha inizio lunedì 17 aprile.

Vi terremo aggiornati. Nel frattempo, però, andiamo a scoprire gli altri naufraghi…

Per quanto riguarda gli opinionisti de L’Isola dei Famosi 2023 troviamo Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Alla conduzione, invece, ancora una volta Ilary Blasi e come inviato Alvin.

Il percorso di Paolo a L’Isola dei Famosi 2023

Paolo Noise comincia il suo percorso a L’Isola dei Famosi a partire dal 17 aprile 2023. A questa avventura partecipa in coppia con l’amico e collega Marco Mazzoli. Vedremo come se la caveranno insieme in Honduras.

1° settimana: Arrivati in Honduras Marco e Paolo hanno già attirato l’attenzione per diversi spinosi commenti sugli altri naufraghi. I concorrenti, compresi loro, hanno già subito una prima punizione.

2° e 3° settimana: Prosegue spedita l’avventura di Paolo. Lui e Marco continuano a essere pungenti, quando capita, con alcuni concorrenti. Capitano anche domande scomode nel corso delle loro interviste. Ha trovato una bella amicizia con Andrea e non solo. IN AGGIORNAMENTO