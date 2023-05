NEWS

Nicolò Figini | 24 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Le motivazioni di Paolo Noise

Nell’ultima puntata andata in onda de L’Isola dei Famosi, Paolo Noise ha dovuto abbandonare il gioco. Sul momento non ha fornito molte spiegazioni, ma ha rivelato di aver avuto un mancamento e hanno dovuto aiutarlo ad alzarsi:

“Dopo che è successo quello che è successo e non entrerò nel dettaglio, c’è stata una persona che mi ha aiutato ad alzarmi da una brutta caduta. Ci tenevo a vincere questa esperienza e ci tengo ancora tantissimo. Il medico mi ha consigliato il ritiro. Sto soffrendo tanto per questa cosa. Io nonostante tutto ho già vinto”.

Durante il programma radiofonico “Lo Zoo di 105“, però ha rivelato i veri motivi che l’hanno costretto a tornare in Italia. Ha avuto un picco nella pressione forse dovuto alla disidratazione. Era sdraiato in spiaggia, di notte, lontano quasi un’ora dal primo centro medico più vicino:

“In breve ho avuto un picco pressorio molto importante – 160 su 110 – dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato. Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti immediatamente a prendermi, è stata una roba molto pesante anche per Marco che si è spaventato e preoccupato tantissimo”.

La paura per tutti è stata tanta, soprattutto per Marco Mazzoli che era lì con lui. Paolo Noise, però, ha ringraziato tutta l’equipe medica e ha continuato a parlare di quei momenti:

“Mi hanno stabilizzato, poi è arrivato l’elicottero di notte che, con la pioggia, mi ha portato prima in un centro medico, poi ancora in ospedale in terapia intensiva. In quaranta minuti ho preso due elicotteri, mi hanno fatto due stabilizzazioni con due medici diversi.

Appena arrivo a Milano dovrò fare un tagliando che è già stato prenotato. Diciamo che da adesso in poi dovranno cambiare un po’ di cose nella mia vita, ma questo mi permetterà di fare tante altre avventure, di stare con mia moglie per tantissimo altro tempo, ma me la sono davvero vista brutta“.

Ora Paolo Noise sta meglio e la paura è passata.