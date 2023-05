NEWS

Andrea Sanna | 22 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Si ritira anche Paolo Noise

Questa sera è in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. In apertura Alvin ci ha raccontato che Paolo Noise non era presente per alcuni accertamenti medici. Nel corso dell’appuntamento del reality show di Canale 5, il naufrago è tornato in Palapa e ha parlato in disparte con Ilary Blasi:

“Sto bene, adesso sto bene. Non ho dormito tutta la notte. In questi giorni ci sono una serie di emozioni che mi stanno accompagnando, anche in questo momento”. Dopo aver fatto un piccolo preambolo e ringraziato tutti gli addetti ai lavori, Paolo Noise ha fatto un discorso:

“Dopo che è successo quello che è successo e non entrerò nel dettaglio, c’è stata una persona che mi ha aiutato ad alzarmi da una brutta caduta. Ci tenevo a vincere questa esperienza e ci tengo ancora tantissimo. Il medico mi ha consigliato il ritiro. Sto soffrendo tanto per questa cosa. Io nonostante tutto ho già vinto”.

Poco dopo Marco Mazzoli ha raggiunto Paolo Noise e i due si sono stretti in un abbraccio. Nemmeno a dirlo i due sono crollati in lacrime: “Mi hai fatto venire qua e ora mi lasci da solo?”. Paolo dal canto suo ha suggerito all’amico: “Devi vincere anche per me”.

A seguire anche tutti gli altri naufraghi hanno raggiunto Paolo Noise e Marco Mazzoli in Palapa ed è qui che sono venuti a conoscenza di tutto. Chiaramente la notizia ha sorpreso tutti. Ci sono rimasti male e si sono detti piuttosto dispiaciuti: “Paolo per problemi di salute deve abbandonare il gioco. Ci dispiace per questo e sappiamo che dispiace anche a te”, ha concluso la conduttrice.

Paolo Noise è parso emozionato e ha ricevuto l’applauso di tutti i compagni: “Resterà la più bella esperienza della mia vita”. Poi l’abbraccio a tutti i concorrenti e all’amico Marco prima di andare via.