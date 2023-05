NEWS

Nicolò Figini | 24 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Il saluto tra Nikita ed Helena a L’Isola dei Famosi 2023

Oggi pomeriggio nel daytime de L’Isola dei Famosi 2023 ne sono successe di tutti i colori. Prima di tutto abbiamo visto una discussione tra Corinne Cléry e altri naufraghi, in quanto questi volevano il suo panno per costruire un riparo in caso di pioggia. La naufraga ha replicato seccata:

“Che io adesso debba rinunciare a una cosa quando magari uno non rinuncia alla maschera… Loro non hanno rinunciato alla zattera… Quella era di Marco, punto e a capo. Dai, mi sembra strano. Non mi piaceva il modo in cui davano per scontato che potevano prendersi il telo che avevo da 5 settimane. C’è modo e modo”.

In seguito, però, abbiamo potuto assistere anche al saluto tra Nikita Pelizon ed Helena Prestes. L’ex vippona è arrivata in Honduras per fare una sorpresa all’amica e ha potuto passare una notte con lei per darle forza. Nel momento dell’arrivederci, però, la concorrente de L’Isola dei Famosi 2023 è scoppiata a piangere per la tristezza. Qui sotto il video.

"Nikita è un'amica per la vita", Helena e Nikita sono costrette a salutarsi 🥺❤️‍🩹 #Isola pic.twitter.com/cZO0JOx30i — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2023

“Voglio ringraziare questa vita, negli ultimi due anni. Mi ha portato Nikita, una persona che mi guarda negli occhi e mi conosce. Sa la parte più bella di me. Non mi ha mai mollato nonostante i miei momenti difficili, come questo. Mi ha dato tanta forza”.

Alla fine lei e Nikita si sono abbracciate e si sono promesse di essere forti a vicenda. All’unisono hanno urlato “spacca” e poco dopo la Pelizon si è diretta verso il tramonto con la sua barca. Continuate a seguirci per tante altre news.