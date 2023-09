Paolo riceve la sorpresa della madre in diretta e scoppia in lacrime

Spettacolo

Debora Parigi | 22 Settembre 2023

Il commovente incontro tra Paolo e sua mamma

Una parte della puntata di oggi del Grande Fratello ha visto protagonista Paolo che in questi giorni si è aperto con gli altri raccontando un po’ della sua vita. Alcuni, sentendolo sempre parlare della mamma (suo punto di riferimento), gli hanno chiesto del padre visto che non ne parla mai. E lui ha parlato del non rapporto che ha con lui.

Ne ha parlato meglio proprio stasera e in pratica è uscito fuori che il padre ha sempre avuto problemi di alconismo, quindi Paolo non lo ha vissuto come si vive il rapporto con un padre. Ha raccontato di come sua madre abbia comunque sempre voluto che crescesse con lui, passasse del tempo con lui. Ma Paolo non voleva e spesso lo trovava ubriaco quando andava a trovarlo. Ad oggi lui non vuole riallacciare i rapporti fino a quando suo padre non si curerà e sarà una persona migliore.

In questo momento molto particolare e delicato, Paolo ha ricevuto la sorpresa di sua mamma, la signora Sandra. Lei è entrata in Casa per abbracciarlo e dargli supporto. Abbiamo sentito che hanno parlato del padre con lei che lo ha invitato al perdono. Paolo di è molto commosso, ha abbracciato la madre e l’ha baciata con tenerezza. Le è mancata molto in queste due settimane.

Dopo la sorpresa il concorrente ha avuto un’altra notizia proveniente proprio dal padre. Alfonso Signorini, infatti, gli ha fatto sapere che questo pomeriggio suo padre aveva messo un post su Instagram. Si è trattato di una sua foto e come didascalia ha scritto: “Sei bello come il sole. Per me hai già vinto”. Lui ha apprezzato molto, ma ha aggiunto che deve dimostrare di cambiare.