Beatrice si salva (e lascia gli inquilini senza parole), Arnold il meno votato: tutte le percentuali

Spettacolo

Debora Parigi | 21 Settembre 2023

GF Nip

Il risultato del televoto al Grande Fratello nella puntata del 21 settembre

Anticipata al giovedì, questa sera, 21 settembre, è andata in onda la quarta puntata dell’edizione 2023/2024 del Grande Fratello. Come sappiamo, lunedì sono state fatte delle nomination che hanno fatto finire al televoto quattro concorrenti.

Non c’è stato nessun eliminato oggi al GF, come già annunciato, ma comunque non è stato un televoto per premiare, ma per far rischiare a qualcuno l’uscita. A finire in nomination sono stati Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio. Il pubblico è stato chiamato in questi giorni a votare chi salvare tra questi quattro inquilini ed è ovviamente arrivato il verdetto.

La votazione è stata stoppata all’inizio della puntata del Grande Fratello da Alfonso Signorini. Ma i risultati li abbiamo avuti più avanti nella serata. Il primo a salvarsi è stato Vittorio. Mentre il resto è stato riferitopiù avanti nel corso della puntata. E così il secondo a salvarsi è stato Lorenzo.

Arriviamo quindi al verdetto finale con Beatrice e Arnold rimasti. Il pubblico ha quindi deciso che l’inquilino meno votato di oggi del Grande Fratello è Arnold. Queste le percentuali di preferenza: Vittorio 33%, Beatrice 26%, Lorenzo 21% e Arnoldo 20%.

Adesso Arnold finirà al televoto insieme a Grecia (meno votata nello scorso televoto) e coloro che finiranno in nomination questa sera.