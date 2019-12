1 A Verissimo Paolo Ruffini rompe il silenzio dopo la fine della storia d’amore con Diana Del Bufalo

Come ogni venerdì arrivano le prime anticipazioni sulla puntata di Verissimo in onda domani alle 16:00 su Canale 5. Tra i tanti ospiti, nel salotto di Silvia Toffanin, interverrà anche Paolo Ruffini. Il presentatore ha deciso di rompere il silenzio, a pochi giorni dalla fine della relazione con Diana Del Bufalo. A dare conferma di questa notizia dopo un periodo di crisi, come confidato dal conduttore a Novella 2000, è stata la stessa attrice. Diana, infatti, su Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo dove ha confessato la rottura con l’uomo che amava.

Solo pochi giorni fa, poi, sempre lei, ha deciso di ringraziare i suoi fan, che i questi giorni le stanno dimostrando un affetto indescrivibile:

“Ci tenevo a dirvi che io leggo tutto quello che mi scrivete via direct e vi volevo ringraziare perché siete stati molto carini. Volevo solo dirvi che sto bene, che ho questa cosa bellissima che ho ereditato da mia madre, ovvero il fatto che si sta male perché il dolore bisogna abbracciarlo ma non per troppo tempo. E quindi, non so, mi succede qualcosa nel corpo ed un certo punto mi dico ‘basta stare male, devi stare bene perché la tua vita è stupenda’. Quindi grazie a tutti perché siete stati davvero carini. Mi commuovo un po”.

In tutto ciò, invece, Paolo Ruffini ha preferito mantenere il silenzio e solo a distanza di giorni ha voluto parlarne. Per farlo ha scelto Verissimo, trasmissione nella quale tante volte ha giurato amore eterno a Diana Del Bufalo. Ma addentriamoci nell’intervista e scopriamo le parole del conduttore in merito alla rottura:

“Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”.

Ha confidato Ruffini, che ha poi aggiunto parlando del loro amore nato nel 2015:

“Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”.

Per Diana Del Bufalo, dunque, Paolo Ruffini ha riservato parole bellissime nonostante la rottura, durante la puntata di Verissimo. Ma non è finita qui…