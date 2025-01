È finalmente arrivata la notizia tanto attesa: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori. Il nome scelto per il neo arrivato è molto particolare.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono diventati genitori

C’era grandissima attesa intorno a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli! La coppia nelle scorse ore è sparita dai social e questo è stato il campanellino d’allarme che ha lasciato pensare che fosse arrivato il momento giusto e così è stato.

Nel pomeriggio di oggi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno pubblicato una dolcissima foto in cui si mostrano in compagnia del loro primo figlio insieme (lui è già padre). Il nome scelto per il bambino è Kian, come rivelato dall’influencer sui suoi social: “Kian Salemi Pretelli”, ha scritto lei.

Il post di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Tantissimi volti noti della TV e fan si sono riversati sui loro profili per riservare loro dei dolcissimi pensieri in questo momento così speciale per la coppia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, innamorati più che mai, si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e certamente possiamo affermare che hanno vinto la loro “scommessa d’amore”, per citare La nuova stella di Broadway, brano molto caro a entrambi. Mai avrebbero immaginato oggi di coronare il sogno di diventare genitori. Eppure eccoli lì, emozionati che presentano al mondo intero il loro bambino.

Come già detto da qualche giorno si tenevano d’occhio i loro social e proprio la sparizione delle ultime ore ha lasciato pensare che sarebbero arrivate presto delle buone notizie. Attendiamo dunque di sapere tutti i dettagli da parte della neo mamma Giulia Salemi e dal neo papà Pierpaolo Pretelli.

Novella2000.it e Novella 2000 fanno tantissimi auguri a Giulia e Pierpaolo per la nascita del neo arrivato Kian! Benvenuto al mondo al piccolo di casa Salemi-Pretelli!