Parata di VIP al nuovo Jet Set Club sulla Riviera di Circe: tutto dall’evento

Inaugurazione del Jet Set Club di Terracina

Una serata all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dell’intrattenimento musicale quella che ha inaugurato il nuovissimo Jet Set Club di Terracina.

Il polo culturale che da ora in avanti promette di tenere svegli i frequentatori più vivaci della Riviera di Circe è fondato da Fabio Palazzi e Domenico Scevola.

Per l’inaugurazione del loro locale, i due proprietari hanno richiesto la presenza di molti VIP. Tra questi Federico Fashion Style, che ha trovato un momento di riposo dalle prove di Ballando con le Stelle, Aida Yespica che rivediamo con piacere dopo le ultime apparizioni televisive al Grande Fratello VIP, e dulcis in fundo Fabrizio Corona.

L’imprenditore è apparso rinato tra gli ospiti del Jet Set Club, e ha rilasciato alcune dichiarazioni che la dicono lunga su come la sua vita, dopo tante turbolenze, abbia finalmente ritrovato un po’ di serenità.

Davanti ai flash e ai microfoni dei giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulla splendida serata, Corona ha dichiarato:

“Queste iniziative con spettacolo di qualità sono quelle a cui ho voglia di legare la mia immagine. Ho ritrovato la libertà e anche l’amore, ora voglio sposarmi”.

E mentre l’ex re dei paparazzi pensava alle nozze, un corpo di ballo nutrito di bellezza si esibiva in sensuali performance. Al centro della scena la campionessa di burlesque Holly’s Good, che per un attimo e molto più ancora, in uno degli angoli più belli d’Italia, ha rievocato le eccitanti atmosfere del Moulin Rouge parigino.

Indietro Successivo 1. Holly’s Good e i ballerini Brindisi per la campionessa di burlesque e i ballerini della serata, in posa con Fabio Palazzi in basso a sinistra. Indietro Successivo

Novella 2000 © riproduzione riservata.