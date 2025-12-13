Papa Leone XIV, nel suo primo Natale da Pontefice, ha invitato a vivere la festa con sobrietà, senza cedere allo “shopping dopante”. Piuttosto ha suggerito di promuovere la carità verso le famiglie povere e bisognose.

Nel suo primo Natale da Pontefice, Papa Leone XIV ha scelto di trasmettere un messaggio forte e chiaro ai fedeli. Il vero significato del Natale risiede nella sobrietà e nella carità, non nel consumismo sfrenato che ha preso piede negli ultimi anni. Le sue parole, pubblicate nel nuovo numero della rivista “Piazza San Pietro”, sono un invito a riflettere sul significato profondo della festa, che deve essere vissuta come un tempo di solidarietà e riflessione.

Il Papa ha voluto rispondere in modo concreto a una lettera ricevuta da Antonio, uno psicologo di Pagani, che descriveva le difficoltà vissute dai giovani e dalle famiglie, soprattutto durante il Natale, quando l’ansia da regalo e il consumismo diventano protagonisti, spesso oscurando i veri valori della festività. Leone XIV ha chiesto ai fedeli di evitare quello che ha definito “lo shopping dopante“, che trasforma il dono in un oggetto di desiderio e competizione anziché in un simbolo di amore e speranza.

Le parole del Papa Leone XIV sono un appello alla carità concreta: invece di concentrarsi sul consumo, ha invitato a dedicarsi agli altri. In particolare alle famiglie povere e a coloro che trascorrono il Natale da soli. “Invitiamo alla cena di Natale una famiglia povera o anche una persona che trascorrerà quei giorni sola”, ha esortato.

Nel suo messaggio, Papa Leone XIV ha anche citato l’esempio di San John Henry Newman. Ha suggerito ai giovani di combattere il nichilismo e di contribuire alla costruzione di una civiltà di pace. La sua visione del Natale è quella di una festa di speranza, dove i veri regali sono la generosità e l’attenzione agli altri.

Con questo invito, Papa Leone XIV vuole portare i fedeli a riscoprire il Natale come tempo di riflessione, di speranza, e soprattutto di azione concreta per chi è nel bisogno.

