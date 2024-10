In queste ore Clayton Norcross sembrerebbe essere rimasto affascinato da Carmen Russo. Non è però tardata ad arrivare la reazione gelosa di Enzo Paolo Turchi.

La gelosia di Enzo Paolo Turchi

In questi giorni a varcare la porta rossa del Grande Fratello è stata Carmen Russo. La celebre e amata ballerina è infatti entrata in casa per fare una sorpresa a suo marito Enzo Paolo Turchi e ancora per qualche ora vivrà all’interno del loft, prima di tornare alla sua vita di sempre. La coppia dunque si è finalmente ritrovata per tutta la gioia del pubblico e, nonostante la rivelazione del coreografo, che ha parlato di possibile crisi con sua moglie, sembrerebbe che le cose tra i due stiano andando a gonfie vele. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Pare infatti che Clayton Norcross sia rimasto colpito da Carmen Russo. Tuttavia non è tardata ad arrivare la reazione gelosa di Enzo Paolo, che a quel punto ha affermato senza peli sulla lingua: “Non va bene. Dato che lui è una persona poco intelligente, ma molto poco intelligente, poi dopo ho io il problema. Tu lo sai, sono sanguigno. Non posso guardare in faccia le persone e fingere. Mi dà fastidio”.

Ad ascoltare la conversazione è stato anche Luca Galvani, che a quel punto rivolgendosi a Enzo Paolo Turchi ha affermato: “Lui è un piacione degli anni ’90. Dovrebbe inorgoglirti invece che la guarda”. Il coreografo tuttavia, con una simpatica battuta, ha aggiunto: “No, non va bene. Sottovaluta mia moglie. Che fa, lascia un vecchio e ne prende un altro?”.

enzopaolo: "carmen dato che lui è una persona poco intelligente, ma molto poco intelligente… quello tocchicchia; che fa lascia a nù viecchio e ne pija a n'altro?"



oddio enzopaolo geloso di clayton che succede! ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/06hVJb3lPG — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) October 10, 2024

Il divertente momento naturalmente ha fatto sorridere il web e di certo in molti stanno facendo il tifo per Enzo Paolo e Carmen. Ma cosa accadrà quando la Russo dovrà lasciare la casa del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.