Stando alle ultime segnalazioni emerse in rete, sembrerebbe che dopo aver lasciato Temptation Island Alfred e Anna siano tornati insieme.

Alfred e Anna dopo Temptation Island

Protagonisti dell’ultima puntata di Temptation Island sono stati senza dubbio Alfred e Anna. Il viaggio nei sentimenti dei due infatti ha subito una brusca accelerata e si è arrivati inevitabilmente al falò di confronto anticipato, che è terminato con la separazione della coppia. Tutto è iniziato quando Alfred, dopo essersi avvicinato sempre più alla single Sofia, ha deciso di portare in esterna la tentatrice. A un tratto però tra i due è scattato il bacio e così il giovane uomo, dopo aver capito di non provare più un sentimento per la sua compagna, ha deciso di chiedere il falò ad Anna. Quest’ultima nel mentre, dopo aver visto il filmato, è crollata e ha richiesto a sua volta un incontro con il fidanzato.

Nel corso del falò Alfred ha affermato di aver capito di non essere più innamorato di Anna e tra loro c’è stato un acceso botta e risposta. Al termine del faccia a faccia la coppia ha deciso di lasciare il reality separata e i due hanno messo un punto alla loro relazione. Alfred nel mentre ha voluto incontrare Sofia ed è tornato a casa con la tentatrice, iniziando una conoscenza con lei.

Ma cosa è accaduto tra Alfred e Anna dopo la fine di Temptation Island? A rivelarlo è stata nientemeno che Deianira Marzano. Stando a quanto ha dichiarato l’esperta di gossip, pare che i due protagonisti del reality siano tornati insieme e che dopo la fine del programma abbiano avuto modo di riavvicinarsi.

Attualmente non sappiamo con certezza cosa sia successo tra Alfred e Anna. Solo nel corso dello speciale “un mese dopo” infatti scopriremo se la coppia avrà confermato o meno la decisione presa al falò. Di certo però potrebbero non mancare i colpi di scena.