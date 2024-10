La notizia sulla mancata doppia puntata del Grande Fratello ha scaturito la reazione da parte degli inquilini, preoccupati della scelta della rete. “Non stiamo andando bene”, ha detto qualcuno di loro.

Grande Fratello, salta la doppia puntata! Inquilini preoccupati

Era oramai noto, ma Alfonso Signorini lo ha ribadito anche nel corso della puntata di lunedì: il Grande Fratello oggi, giovedì 10 ottobre, non andrà in onda! Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì prossimo. Una decisione che non ha fatto piacere ai fan del programma.

LEGGI ANCHE: Yulia smaschera il piano di Lorenzo e lo spiffera a Shaila (VIDEO)

Gli stessi concorrenti in Casa si sono domandanti il perché di questa scelta da parte della rete sul Grande Fratello. In cucina alcuni di loro si sono ritrovati a chiacchierare tra loro. Michael Castorino ha affermato questo segue: “Quando hanno chiesto alle Non è la Rai, hanno detto ‘ovvio che c’è la puntata giovedì’, perché devono dirci….”

“Perché siamo concorrenti, non è che ci possano”, ha detto Luca Calvani, trovandosi poi d’accordo con Javier e Lorenzo sul fatto che forse non era il caso di parlarne in quel momento. Sempre l’attore ha aggiunto ancora: “In più è normale, danno uno slancio al programma per farlo partire, vuol dire che non andiamo bene e basta”. Luca Giglioli ha concluso con un sarcastico: “Con questa io esco”, per poi dirigersi verso l’altra parte della Casa.

Loro che non capiscono perché non c è la doppia puntata



Luca Calvani: è normale che danno uno slancio al programma per farlo partire e va bene…

VUOL DIRE CHE NON ANDIAMO BENE E BASTA.



È sempre lui 😭😭😭😭😭😭😭😭 #grandefratello pic.twitter.com/6T79CWZmAL — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) October 9, 2024

Si tratta semplicemente di esigenze della rete che, evidentemente ha preferito trasmettere il Grande Fratello una sola volta a settimana anziché due. Peraltro non è la prima volta che accade ci siano cambi di palinsesto. Dunque non c’è da meravigliarsi.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Alfred e Anna sono tornati insieme? La segnalazione

Cosa va in onda al posto del GF

Questa sera quindi se il Grande Fratello non va in onda, cosa vedremo al suo posto su Canale 5? La rete di Mediaset ha cambiato un po’ la programmazione e in prima serata sarà trasmessa la serie turca, Endless Love (QUI LE ANTICIPAZIONI).

Dunque la prossima puntata del GF quando sarà trasmessa? Il reality andrà in onda tutti i lunedì, sempre su Canale 5. Se volete tenervi informati però potete usufruire della diretta h24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity oltre al sito del Grande Fratello stesso.

Se dovessero esserci degli altri aggiornamenti, vi faremo sapere!