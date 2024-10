Nella Casa del Grande Fratello, Yulia ha spifferato a Shaila che Lorenzo le avrebbe suggerito di continuare a discutere con Jessica per avere delle clip assicurate in puntata. Come detto, però, Yulia anziché tenersi per sé la conversazione è andata subito a raccontare tutto alla coinquilina.

Grande Fratello, Yulia smaschera Lorenzo

Se da una parte alcuni concorrenti si sono detti preoccupati per la mancata doppia diretta settimanale e qualcuno di loro si è dato una spiegazione, c’è un altro video che sta circolando sul web e vede protagonista Yulia Naomi Bruschi.

La gieffina ha avuto da dire qualcosa a proposito di Lorenzo Spolverato, già solito in altre occasioni a inciuciare con i suoi compagni sulle strategie da mettere in atto nella Casa. Dopo averlo fatto con Giglio (nei confronti di Jessica), pare che Lorenzo ci abbi riprovato con Yulia.

In queste ore sul web stanno circolando dei video, secondo cui Lorenzo avrebbe suggerito una tattica da adottare alla coinquilina. Quest’ultima ha poi spifferato tutto. Secondo quanto si apprende da questi video sembrerebbe che Spolverato abbia consigliato a Yulia di continuare a litigare con Jessica, così come c’è anche chi sostiene le abbia detto di proseguire la conoscenza con Giglio. Motivo? Questo gli permetterebbe così di avere clip in puntata.

Ma anziché tenersi per sé la conversazione, come si può vedere da questi filmati, Yulia è corsa subito a raccontare tutto a Shaila Gatta, facendogli fare una brutta figura. “Lorenzo mi ha detto di litigare con Jessica per avere contenuti. Sai com’è…“, ha detto la ragazza.

I video delle parole di Yulia

Qui le clip riprese dalla diretta h24 del Grande Fratello e ripresa da alcuni utenti che hanno condiviso il contenuto sui social…

Qui Yulia dice a Shaila che Lorenzo mente parlava con lei ha detto che vuole creare una discussione con Jessica per far parlare di loro#shailenzo #GrandeFratello pic.twitter.com/HajpGd8yBI — Lory Piccola (@lory_piccola) October 10, 2024

Ed ecco un altro video della conversazione nella zona beauty tra le due concorrenti del Grande Fratello...

Yulia ha SUBITO spifferato tutta la conversazione con Lorenzo a Shaila



Yulia: Lorenzo mi ha detto di litigare con Jessica per avere contenuti,sai com è (lui)

Cioè….ti prego



YULIA BRUSCHI LA CONCORRENTE CHE SEI



PRENDETE A CALCI IN CULO QUEL RATTOO

🤣🤣🤣✈️✈️✈️#grandefratello pic.twitter.com/LM48fApOCL — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) October 10, 2024

Il fatto sui social sta facendo molto discutere gli utenti. Tra chi sostiene che effettivamente Lorenzo abbia detto queste cose e sbagliato. Poi ancora chi invece sostiene che anche lei si sia comportata allo stesso modo. In ogni caso i telespettatori ora sperano che lunedì (con la nuova puntata del Grande Fratello) possa essere mandato in onda il video completo. Così da fare chiarezza una volta per tutte.