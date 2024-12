Per la prima volta in sei partecipazioni al talent show, Pasquale La Rocca non vince Ballando con le Stelle

Uno dei maestri più amati di Ballando con le Stelle è senza dubbio Pasquale La Rocca. In 6 partecipazioni al talent show, quest’anno per la prima volta il ballerino non ha vinto il programma.

Pasquale La Rocca si classifica al secondo posto

Sono ormai quasi 20 anni che Ballando con le Stelle è un dei programmi di punta Rai. Nel corso di tante edizioni numerosi sono stati i maestri che sono passati all’interno della trasmissione e che di certo hanno saputo conquistare il cuore del pubblico. Dal 2023 ad arrivare alla corte di Milly Carlucci è stato anche Pasquale La Rocca, che fin dal primo momento ha convinto a pieno tutti i fan del talent show. Non tutti sanno però che in passato, prima di entrare a far parte del cast italiano, il ballerino ha preso parte anche ad altre edizioni europee di Ballando, tra cui quella belga e quella irlandese, riuscendo sempre a vincere il programma.

Quest’anno tuttavia il percorso di Pasquale all’interno del talent show non è stato semplice. Inizialmente infatti La Rocca ha affiancato Nina Zilli, fino a quando la cantante è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio. Anche in occasione della puntata del ripescaggio, l’artista non è stata in grado di esibirsi e così la coppia è stata definitivamente eliminata. A quel punto però è arrivato il colpo di scena.

A causa di quanto accaduto a Federica Pellegrini, per via dell’allontanamento di Angelo Madonia e per via dell’infortunio di Samuel Peron, la produzione ha chiesto proprio a Pasquale La Rocca di rientrare in gara, per affiancare la campionessa. In queste ultime puntate dunque il maestro ha seguito la nuotatrice e ieri sera nel corso della finale si sono classificati al secondo posto.

Per la prima volta in 6 partecipazioni a Ballando con le Stelle di tutto il mondo dunque Pasquale non ha vinto il talent show. A trionfare sono stati infatti Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno così portato a casa la coppa.