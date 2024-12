Si ritira davvero o no Pasquale La Rocca dopo la finale di Ballando con le Stelle? Il ballerino è intervenuto e ha rivelato la verità su questo chiacchierato argomento.

Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca si ritira?

Non solo l’elogio social a Federica Nargi e Luca Favilla (il quale però in un filmato a La Volta Buona ha lanciato qualche frecciatina), Pasquale La Rocca è tornato a parlare. Lo stimato ballerino di Ballando con le Stelle ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Ricordiamo infatti che durante la puntata finale del dance show ha dichiarato di voler fare un passo indietro e che questa sarebbe stata la sua ultima edizione. Un annuncio che è arrivato poco prima della proclamazione della vincitrice Bianca Guaccero e il suo maestro Giovanni Pernice.

Le parole di Pasquale La Rocca hanno portato in tanti a dirgli di rifletterci bene. La stessa Selvaggia Lucarelli ha spiegato che sarebbe un vero peccato se prendesse una scelta del genere. Ma ora a fare chiarezza sull’argomento è stato il danzatore e coreografo.

Sommerso di domande dai suoi fan, Pasquale La Rocca ha detto come stanno realmente le cose:

“Se è vero che mi ritiro come insegnante da Ballando con le Stelle? Voglio rispondere e precisare questa domanda che mi state facendo in molti. Sabato sera è stata una serata molto emozionante in quanto dopo diverse valutazioni personali e professionali questo poteva essere il mio ultimo anno.

Questo non è un addio ufficiale ma semplicemente un momento che volevo condividere con il pubblico e chi mi ha sostenuto in questi anni e che semmai fosse davvero l’ultimo renderlo speciale e indimenticabile“, ha fatto presente Pasquale La Rocca. Quindi non dovrebbe esserci per ora un ritiro effettivo, anche se ci sta riflettendo su.

La storia Instagram di Pasquale La Rocca

Ci ripenserà il ballerino visto tutto l’affetto ricevuto dal pubblico o resterà fermo nelle sue convinzioni?