Al Grande Fratello ieri sera Zeudi Di Palma ha fatto coming out e rivelato: “Sono bisessuale. Vivo la vita e non m’interessa del giudizio delle persone”. L’ex Miss Italia ed Helena Prestes intanto sono sempre più vicine.

Il coming out di Zeudi al Grande Fratello

Nell’attesissima puntata di ieri sera del Grande Fratello si è parlato dell’intenso e profondo legame tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Per quanto le due vogliano andarci, giustamente, con i piedi di piombo e viversi lentamente questa conoscenza, tra loro è sbocciata un’intesa molto profonda tra coccole, qualche bacio qua e là e momenti di tenerezza.

Peraltro nella Casa del Grande Fratello sia Zeudi Di Palma che Helena Prestes avevano ammesso un interesse anche verso il loro stesso stesso e la modella brasiliana aveva confidato di aver avuto due relazioni in passato con delle donne.

ll tutto è stato approfondito in puntata, quando le due ragazze sono state chiamate in Mistery Room e, successivamente, Zeudi Di Palma (di cui già si vociferava da tempo) senza alcun timore e consapevole ha fatto coming out come bisessuale. La ragazza in puntata ha affermato:

“Da parte mia c’è più sicurezza, sono più risolta. Vivo la vita e non mi interessa del giudizio delle persone. Ho una grande mamma che mi ha sempre aperto le braccia su qualunque cosa. In Helena un po’ rivedo la me di anni fa“.

"Io mi vivo la vita, non mi interessa del giudizio delle altre persone e sto benissimo, anche perché sicuramente io ho una grande mamma che mi ha sempre aperto le braccia su qualunque cosa" ❤️‍🩹#zelena pic.twitter.com/PsQPavzyE0 — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 23, 2024

In seguito ha precisato di volersi vivere piano piano questa conoscenza, di volere sempre più un dialogo con Helena Prestes, che si è detta molto d’accordo con lei in questo.

C: Ci vedi una prospettiva un futuro un qualcosa?



Z: ci stiamo conoscendo a livello umano. È una bellissima persona, gliel'ho fatto capire con gli occhi. Però c'è tanto da parlare, da conoscere.#zelena pic.twitter.com/v9qL7atc5y — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 24, 2024

Le parole di Zeudi nel post puntata

L’argomento ovviamente è stato oggetto di chiacchiere nel post puntata. In cucina, per esempio, Zeudi Di Palma si è ritrovata a chiacchierare con Shaila Gatta e, anche in questo caso ha affermato:

“Se mi sono resa conto della mia bisessualità da poco? Io lo so da quando sono piccola. Solo che io ho fatto il mio coming out con la mia famiglia nel 2020, quattro anni fa, però già lo sapevo. Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui ho fatto coming out.

Lui non accettava questa cosa. Lui era molto geloso in generale e le cose non funzionavano benissimo. Però quando gli ho detto ‘a me piacciono anche le donne’ non l’ha accettato. Diciamo che a quel punto ci siamo lasciati a vicenda“, ha detto Zeudi Di Palma nel suo discorso.

S: Siete belle, anche il video vostro è stato bello da vedere…Hai già avuto esperienze con donne?

Z: Ho avuto una relazione di 9 mesi.#zelena pic.twitter.com/yWa9gaTC4S — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 24, 2024

Poco dopo in giardino, Zeudi Di Palma si è ritrovata ancora a parlare dell’argomento spiegando la differenza tra coming out e outing e sottolineando quanto sia importante parlarne e prenderne coscienza.

“Comunque questo è stato il mio coming out”

“Cos’è il coming out? Chi ha fatto coming out?”

“È importante che se ne parli perché non tutti hanno il coraggio”







#zelena pic.twitter.com/1YbyRuoZcq — (@si_sonokevin) December 24, 2024

Davvero una bella pagina di Grande Fratello.