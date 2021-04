Pathos Edizioni è la casa editrice nata per caso e diventata rapidamente celebre per le sue pubblicazioni irriverenti e anticonvenzionali.

Se cerchi una casa editrice nata per caso e un po’ per gioco, che offre una proposta editoriale particolare e dettagliata, non convenzionale, idee diverse e un team fuori dagli schemi, contattaci.

Daremo voce al tuo “grido”, che sia soffocato, dolce, rabbioso, cinico, sensibile, libero, felice, ribelle, sognatore, ambizioso, semplice o doloroso, o tutto questo e altro ancora.

Sensibile alle categorie più indifese, la Pathos Edizioni in ogni sua opera devolve parte del suo ricavato in beneficenza.

Tu mettici la penna, noi ci metteremo il pathos.

