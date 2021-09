1 Patrick Ray Pugliese contro Antonella Elia

Nelle ultime ore su Instagram si è scatenata una lite sotto un post pubblicato da Adriana Volpe, nonostante quest’ultima non abbia assolutamente a che fare con questa storia. L’opinionista del GF Vip 6, infatti, ha semplicemente postato una foto di lei in studio con un ringraziamento a tutti coloro che la seguono con affetto. Tra i commenti, poi, troviamo Fernanda Lessa che ha commentato con delle faccine con gli occhi a cuore. Scorrendo tra le risposte troviamo, però, anche Patrick Ray Pugliese.

L’ex gieffino, infatti, ha risposto al commento di un utente che apprezza molto Adriana e Sonia Bruganelli e le ha definite come persone che “sanno quello che dicono e non… Le più perfette di tutte le edizioni“. Allora Pugliese ha affermato: “Sì, non opinioniste incapaci come @antonellaelia.fanclub“. Una scelta strana quella di taggare una fanpage e quest’ultima glielo ha fatto notare: “Hai taggato la fanpage talmente non capisci niente“. La risposta sta nel fatto che lui è stato bloccato da Antonella Elia e non può più citarla quando scrive sui social.

La pagina, quindi, prosegue scrivendo: “Totalmente ridicolo. Pensa che lei manco di ricorda che esisti. Guarda un po’ la differenza“. Patrick Ray Pugliese, perciò, ha replicato con: “Vi ricordate a vicenda voi due“. Anche un altro utente ha commentato criticando l’ex gieffino: “Io provo seriamente imbarazzo per te. Hai 43 anni e sei letteralmente ossessionato da questa donna da 2 anni a questa parte. Go get some help asap“. In questo caso la risposta è stata: “Rido tanto! Come va con l’inglese?“.

Ricordiamo che Adriana, Fernanda, Patrick e Antonella sono stati tutti nella casa del Grande Fratello Vip allo stesso tempo, nella quarta edizione. Tra la Elia e Pugliese le antipatie sono nate dopo che la showgirl aveva accusato l’altro di averle dato uno spintone. Rivediamo le dichiarazioni…