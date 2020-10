1 Al GF Vip Patrizia De Blanck lancia una bottiglia contro Zorzi. Web furioso con la Contessa, ne chiede la squalifica (VIDEO)

L’intervento (attraverso un video messaggio) di Matilde Brandi ha scatenato gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip e non sono mancate le liti tra i concorrenti. Durante una discussione tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck ha lanciato una bottiglia all’influencer, provocando così l’ira dei fan del programma. Il web, infatti, sembra aver chiesto la squalifica della Contessa.

Come dicevamo dopo il video di Matilde Brandi, uno dei più scatenati è stato Tommaso Zorzi, il quale ha attaccato senza mezzi termini la showgirl. Il gruppo della stanza arancione ha preso le parti della propria amica, ma il blogger, senza paura, non ha risparmiato nessuno. Da qui poi una serie di liti infinite.

“Tu non sei normale che ti alzi ‘parac**a’. Non è che faccio la burattina e devo dire quello che mi chiedi tu. Io ragiono con la mia testa” – ha esordito Elisabetta Gregoraci contro Tommaso Zorzi, il quale ha difeso la sua posizione. Ad intromettersi nel discorso è stata poi Patrizia De Blanck, la quale non si spiega perché il meneghino l’abbia apostrofata con lo stesso identico termine utilizzato per la coinquilina.

Nel chiedere lui le motivazioni, Patrizia De Blanck ha lanciato una bottiglia verso le parti basse di Tommaso Zorzi, il quale era seduto e cercava di esporre il proprio punto di vista.

LA CONTESSA CHE BUTTA UNA BOTTIGLIA ADDOSO A TOMMASO…

MA QUESTA È FUORI ?

DI MALE IN PEGGIO … CAFONA #gfvip pic.twitter.com/q5XWG7x4NE — • Boom 💫🌓 (@boh2378) October 22, 2020

Se l’influencer non ha dato peso al gesto di Patrizia De Blanck, il popolo della rete invece è parso piuttosto furioso con lei. Tanto arrabbiati che alcuni ne chiedono la squalifica, anche a seguito di altre uscite a detta di molti ‘fuori luogo’.

Ma non è la prima volta che Patrizia De Blanck si rivolge in questo modo a Tommaso…