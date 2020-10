1 Video messaggio di Matilde Brandi al GF Vip: le parole della showgirl scatenano una serie di litigi

Il Grande Fratello Vip questa sera ha radunato tutti i concorrenti in salone, i quali si chiedevano il motivo di questo richiamo. Ad irrompere nella Casa con un video messaggio è stata Matilde Brandi, l’ultima eliminata di lunedì 19 ottobre. Le sue parole hanno scatenato una serie di litigi tra i vipponi.

Se Matilde Brandi ha rivolto belle parole ai suoi amici della stanza arancione, ma anche a Massimiliano Morra e a Patrizia De Blanck (i quali sembrano al di fuori di tali dinamiche). L’ex ballerina non è stata docile nei confronti di Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando (QUI PER IL VIDEO COMPLETO). Ma partiamo per ordine:

“Caro Tommy. Il ruolo della prima donna ti viene molto bene. Sei un ragazzo davvero carismatico e simpatico, però fatti dare un consiglio da chi prima donna lo è stata per davvero per anni. – ha affermato Matilde. – A volte bisogna però saper fare un passo indietro e uscire di scena in punta di piedi. Ed è proprio lì che ricevi l’applauso migliore”.

Ha detto Matilde Brandi, rivolgendosi a Zorzi, con il quale ha spesso discusso. Per poi passare alla Ruta ha proseguito:

“Cara Maria Teresa. Adesso che sono uscita dalla Casa si sono spenti i riflettori su di te. Come facciamo per riaccenderli? E no, perché ci tengo tanto eh. La carta del lavoro rubato te la sei già giocata, le parrucche te le sei messa tutte, le ciglia finte e i brillantini penso che ormai sono finiti, anzi dimmi che te li spedisco pure. Comunque Maria Teresa bisogna inserire un colpo di scena in questo copione che ti sei scritta prima di entrare nella Casa, perché sennò succede niente”.

Ma non solo, perché Matilde Brandi non è stata troppo docile anche con Guenda Goria e Stefania Orlando (che ha spesso considerato sua amica):

“Guenda professi di essere tanto diversa da questi ragazzi. Tu vuoi parlare di Dante, di Leopardi, fallo. Ma fallo veramente. Fai qualcosa. Anche perché tesoro mio resterai sempre e solo la figlia di Maria Teresa Ruta. Stefania volevo ricordarti che nella vita raccogli quello che hai seminato. Tu hai preferito il gioco ad un’amicizia. Ne vale davvero la pena?”

Il video messaggio di Matilde Brandi ha smosso gli animi nella Casa del GF Vip, con Tommaso Zorzi che si è particolarmente infuriato e ha creato una serie di litigi a catena…