Patrizia De Blanck torna nella casa del GF Vip? La mossa social non lascia dubbi

1 Patrizia De Blanck ospite o concorrente del GF Vip 7?

Dopo ritiri, squalifiche ed eliminazioni avvenute nel giro di pochi giorni, il pubblico del GF Vip si aspetta che nuovi vipponi entrino nella Casa più spiata d’Italia. Se nuovi arrivi erano ovviamente previsti, ma tra qualche mese, con gli ultimi avvenimenti potrebbero davvero accorciarsi i tempi. Ed ecco spuntare il nome di una famosa che il reality lo ha già fatto: Patrizia De Blanck.

La contessa, infatti, prese parte alla quinta edizione (quella vinta da Tommaso Zorzi) e fu un elemento di un certo spessore nel gioco. Adesso potrebbe rientrare. A pensarlo sono tanti utenti che hanno visto una mossa social da parte della De Blanck che mette il dubbio.

Patrizia, infatti, sulle sue storie Instagram ha pubblicato la sua foto del GF Vip 5 (una di quelle del photoshoot di presentazione), si è taggata a Roma e ha scritto: “Tic tac”, a significare che manca poco a qualcosa. A cosa manca poco? Gli indizi potrerebbero tutti al Grande Fratello. Sarà così?

LA CONTESSA DE BLANCK TORNA NELLA CASA????? pic.twitter.com/a8WQp59hb5 — 🍁 (@pashqual) October 9, 2022

Certo, potrebbe anche essere una semplice ospitata, un ingresso per fare la sorpresa a qualcuno o per discutere con qualcuno. Come sopresa non ci viene nessun nome in mente di quelli all’interno del reality. Per i confronti, invece, l’unico con cui aveva avuto da ridire è stato Giovanni Ciacci, ma ormai è stato eliminato. Quindi, a meno che questo confronto non sia in studio (ma ne dubitiamo), la possibilità che Patrizia De Blanck possa essere una nuova concorrente del GF Vip 7 è molto alta.

Ma rivediamo cosa era successo con Ciacci…