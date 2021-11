Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Nicola Pisu. Come sappiamo infatti nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 c’è stata una violenta lite tra Miriana Trevisan e il figlio di Patrizia Mirigliani, che ormai sono ai ferri corti. Dopo essersi nominati a vicenda infatti tra i due è partito un acceso botta e risposta. Tuttavia a un tratto Nicola ha pronunciato una frase che ha indignato non solo il web e i concorrenti, ma anche lo stesso Alfonso Signorini, che ha immediatamente ripreso duramente il gieffino. Queste le dichiarazioni che Pisu ha rivolto alla Trevisan:

Naturalmente fin dal primo momento gli utenti sui social e i telespettatori si sono schierati contro le parole di Nicola Pisu, e adesso a intervenire è nientemeno che Patrizia Mirigliani, madre del gieffino. La patrona di Miss Italia ha infatti deciso di dire la sua dopo la violenta lite avvenuta tra suo figlio e Miriana Trevisan, e con un post pubblicato sui suoi social ha affermato:

“È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma”.