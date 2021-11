La frase di Nicola Pisu contro Miriana

Le tanto temute nomination anche questa sera hanno creato non poco scompiglio nella Casa del Grande Fratello Vip. Stavolta protagonisti dello scontro sono Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Il gieffino a sorpresa, o forse nemmeno troppa, ha deciso di dare il suo voto alla coinquilina poiché la nota più distante. Lei ha ricambiato spiegando le sue ragioni.

La loro sembra essere una storia che non riesce proprio a decollare per le varie frizioni e paletti messi da Miriana Trevisan nei confronti di Nicola Pisu: “Tu vuoi concretezza, io voglio sincerità”. Lui ha continuato a ribadire i suoi sentimenti, mentre lei ha fatto valere il suo parere. Oltretutto Miriana è rimasta male anche per la sua freddezza dopo la sorpresa ricevuta da suo figlio. Nicola infatti non si è alzato per abbracciarla.

I due hanno continuato ad accusarsi a vicenda. Durante questo momento preciso, dove i due hanno litigato animatamente, sono volate parole forti. Una di queste è partita proprio dalla bocca di Nicola, il quale giudicando l’atteggiamento di Miriana ha detto: “Vai da chi ti tratta male che è meglio, quello ti meriti”. Sophie Codegoni ha subito ripreso Nicola Pisu: “Queste frasi no, Nic”

Parole che hanno lasciato di stucco Miriana Trevisan: “Ma ti rendi conto di ciò che hai detto. Che ne sai della mia vita, Nicola vergognati”. Alfonso Signorini ha immediatamente preso la parola e ha redarguito Nicola Pisu: “Nicola, io mi associo a Miriana. Hai detto una cosa orrenda, di cui dovresti vergognarti. Vergognati di questa frase e chiedi scusa per cortesia! Certe scemenze non le accetto. Nessuna donna e nessun uomo devono sentirsi dire una frase simile”. (VIDEO COMPLETO QUI)

Lui poco dopo ha sbottato ed è scappato in giardino lamentandosi e minacciando di andarsene, mentre lei è scoppiata in lacrime. Avranno modo di chiarire l’accaduto?

