1 La richiesta di Patrizia Pellegrino

Solo ieri sera a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 sono state due nuove Vippone. A diventare concorrenti ufficiali sono state così Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Proprio l’ingresso di quest’ultima non è passato inosservato e sembrerebbe che nei prossimi giorni ne vedremo di belle. Nella sua clip di presentazione infatti l’attrice ha affermato di non avere molta simpatia per Soleil Sorge, avendo reputato alcuni suoi atteggiamenti sbagliati e poco umili. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, una volta messa al corrente della cosa, è immediatamente passata in modalità d’attacco, e fin dal primo momento ha lanciato una frecciatina a Patrizia.

La Pellegrino nel mentre ha cercato, almeno per il momento, di non creare scompiglio, tuttavia dopo la fine della diretta è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Mentre stava discutendo in veranda della spesa settimanale con alcuni concorrenti, tra cui la stessa Sorge, l’attrice ha fatto una richiesta al resto del gruppo.

Patrizia Pellegrino ha infatti chiesto se ci fosse la possibilità di acquistare del pesce, non mangiando lei molta carne. A quel punto Soleil, già palesemente stanca della new entry, si è alzata e se n’è andata. L’accaduto naturalmente non è passato inosservato sul web, e come era prevedibile il comportamento della Sorge ha diviso il web.

Vi prego io la voglio nella mia vita, siamo letteralmente uguali. #gfvip pic.twitter.com/Cf5wueMcRo — ByeBitch🐒//263% (@nothingchange__) November 23, 2021

In molti nel mente si chiedono già quando tra Patrizia e Soleil arriverà un primo scontro, che secondo i più è inevitabile. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo quello che è successo nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Party, quando a prendere le difese dell’ex corteggiatrice è stata Giulia Salemi.