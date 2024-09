Arrivarerà in TV una fiction dedicata alla vita di Patty Pravo, tra le idee per i nomi della protagonista c’è anche Vittoria dei Maneskin

Victoria De Angelis nei panni di Patty Pravo nella serie TV sulla cantante?

La pazza idea che abbiamo è quella di vedere Victoria De Angelis, l’anima dei Maneskin (il gruppo l’ha fondato lei) nei panni di Patty Pravo. È una pazza idea, ma forse non così assurda come potrebbe apparire. Partiamo dai fatti, così come li ha riportati l’Ansa la scorsa settimana, inutile perdere tempo a riscrivere quanto già spiegato così chiaramente.

“«Sono felice che una parte della mia vita diverrà una serie tv. Trovare la protagonista non sarà facile: ero energia pura» dice all’Ansa Patty Pravo che ha annunciato a Venezia 81 alla cerimonia per il premio Wica, Women in cinema award, di aver dato l’autorizzazione al progetto Eagle (Eagle Pictures è una gros- sa casa di produzione cinematografica, ndr). «Ci divertivamo come dei pazzi, giravo scalza come una deficiente, naturalmente in minigonna», aggiunge. «Non ripenso mai a quegli anni, non sono assolutamente nostalgica. Tante persone sono mancate di quell’epoca, Jimi Hendrix, Mario Schifano, Gaetano Festa, Francois Hardy», prosegue Pravo. Voglia di mollare? «Quando mai, non vedo l’ora di ripartire»”.

Dunque, il primo punto fermo c’è: esiste un progetto concreto, già avviato, per una serie tv dedicata a Patty Pravo. «Racconteremo Patty, la ragazza del Piper e la Roma di quegli anni, in sei puntate in cui avrà dai 15 ai 25 anni», ha detto Roberto Proia di Eagle Production all’Ansa, annunciando la serie con la sceneggiatura di Francesca Scialanca. Resta in sospeso il nome della protagonista, della donna che possa impersonarla. E qui arriva la pazza idea di Victoria De Angelis.

Un inno alla libertà

Patty Pravo, che oggi a 76 anni sta preparando un nuovo album e un nuovo tour, è un vulcano di energia e sensualità. All’inizio della sua carriera era un’esplosione di vita e un inno vivente alla libertà, una creatura magnetica che attirava tutti. La cantante si è mangiata la vita: ha conosciuto eccessi (droghe comprese), passioni (a un certo punto è stata trigama), si è presa gli uomini che voleva (chiedere a Riccardo Fogli)…

Chi la interpreta deve avere lo stesso carisma, o almeno paragonabile. Meglio se ha dimestichezza con la musica. Perfetto se ha una corporatura minuta. Non si tratta di imitare Patty Pravo a Tale e quale show, si tratta di interpretarla. Andiamo avanti? Non serve: Victoria De Angelis ha tutte le caratteristiche per farlo. Resta da vedere come se la cava con la recitazione; capire se la sua agenda le permette un impegno lungo e intenso come la realizzazione di una serie; infine, c’è il dettaglio del cachet, che oltre al compenso artistico dovrebbe comprendere anche la quota di visibilità che porterebbe alla produzione il nome di Vic nel cast. Ci sono alternative?

Nelle opere biografiche cinematografiche non è ovviamente necessario che ci sia una sovrapposizione perfetta tra personaggio e attore. Un grande attore come Pierfrancesco Favino, per puntare in alto, è stato un credibilissimo Craxi in Hammamet e un altrettanto credibile Tommaso Buscetta ne Il Traditore, pur non somigliando né al politico né al mafioso. Il trucco aiuta, il talento fa il resto.

Quindi, anche per Patty Pravo la produzione potrebbe cercare un’interprete che con una parrucca e una minigonna possa diventare lei. Chi? Martina Stella lo ha già fatto, nel 2006, nel film Piper, non un capolavoro. Potrebbe provarci Benedetta Porcaroli, attrice che ha già dimostrato la sua arte, non sappiamo come se la cava con la musica, e non ha, fuori dal set, un appeal travolgente: discreta e lontana dalla mondanità, ha una relazione senza gossip con Riccardo Scamarcio.

La carta Elodie

C’è chi fa il nome di Elodie. Alta, formosa, di madre creola, Elodie fisicamente è all’opposto dalla diafana Patty Pravo, e lo sforzo per rendersi convincente nei panni di una minuta biondina sarebbe impegnativo. Ha già dimostrato di sapere recitare con il film Ti mangio il cuore (del 2022), e quest’anno è tornata sul set di Fuori, con Valeria Golino e Matilda De Angelis. Potrebbe essere una Patty convincente? Restiamo della nostra pazza idea: Victoria dei Maneskin sarebbe perfetta. Vediamo se la produzione della serie ci stupirà con qualcuno di più adatto.

A cura di Massimo Murianni