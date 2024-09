Ha fatto molto parlare, nella seconda puntata di Temptation Island, una frase che la fidanzata Millie ha detto ai tentatori. In un video mostrato nel pinnettu a Michele, la ragazza si lascia scappare un commento decisamente hot. Vediamo cosa è successo.

La frase che fa discutere detta da Millie nella seconda puntata di Temptation Island

Non sono mancati i colpi di scena nella seconda puntata di Temptation Island, andata in onda il 17 settembre. Molto spazio è stato dedicato nella prima parte a Fabio e Sara che hanno avuto il falò di confronto che si è concluso in maniera totalmente inaspettata.

Ma nella seconda parte, tra le altre coppie, si è parlato anche di Millie e Michele che sembrano viaggiare a due velocità diverse nella loro relazione. Ma ciò che ha fatto molto discutere del loro rapporto sono state alcune frasi dette da una parte e dall’altra.

E così a un certo punto Michele è stato chiamato nel pinnettu per vedere un video della sua fidanzata. Qui Millie ha dimostrato di essere quella che è, cioè una ragazza molto solare ed espansiva che parla e scherza con tutti, ragazzi compresi. Per lei Temptation Island serve a dimostrare al fidanzato che l’essere in questo modo non significa che possa poi tradirlo. Ma lui ha difficoltà a digerire questa cosa. E ha avuto difficoltà a digerire anche una frase che lei ha detto ai tentatori.

In pratica le fidanzate stavano facendo un gioco con i tentatori che si sono spogliati e sono rimasti in slip. Dei loro fisici scolpiti c’è poco da aggiungere e così a Millie è scappata una battuta: “Adesso togliete anche le mutande”. E dopo averla pronunciata, ha iniziato a ridere. La battuta, come detto, non è per niente piaciuta al fidanzato che stava guardando il video.

Nella stessa puntata di ieri, c’è stata invece una frase di Michele che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori. Al falò, mentre stava guardando un video della sua ragazza insieme a un tentatore, ha detto: “E menomale che dovevo fidarmi… Faccio bene a tenerti in casa”. Sui social molti hanno definito queste parole “tossiche”.