A seguito delle accuse di blasfemia, Fedez è stato contattato telefonicamente dal direttore di Novella2000 Roberto Alessi. Ecco cosa è accaduto e la reazione del rapper.

La reazione di Fedez

Ormai si sa, quando si parla di Fedez la polemica è dietro l’angolo. Solo di recente infatti il rapper è stato ospite a Reggio Calabria in occasione di una festa patronale dedicata alla Madonna. Tuttavia non tutti hanno ben accolto l’arrivo del cantante e a intervenire è stato addirittura il clero. Alcuni preti infatti hanno etichettato l’ex marito di Chiara Ferragni come “blasfemo” e hanno inviato una lunga lettera al sindaco della città manifestando il loro disappunto per l’accaduto. La notizia naturalmente ha fatto discutere il web e gli stessi utenti si sono divisi.

Oggi nel mentre, nel corso della nuova puntata de La Vita in Diretta, Roberto Alessi ha rivelato un retroscena inedito, che coinvolge proprio il cantante. Il direttore di Novella2000 ha infatti raccontato di aver contattato telefonicamente Fedez dopo quanto accaduto, tuttavia la sua reazione non sarebbe stata delle migliori. Alessi infatti ha affermato:

“Ho chiamato Fedez sperando che mi dicesse di non avere nulla contro i preti. Apriti cielo. Mai telefonata fu più sbagliata. Mi ha detto che lui è assolutamente un anti clericale di ferro. Posso capire i parroci, forse Fedez non è la persona più adatta per questa festa. D’altra parte ha ragione anche il sindaco, che ha voluto fare una settimana di manifestazioni artistiche. Quello di Fedez è stato un buon investimento”.

Solo nelle ultime ore nel mentre Fedez è anche tornato al centro della polemica, per via di un dissing con Tony Effe che sta infiammando il web. Il botta e risposta tra i due artisti non sembrerebbe essere ancora terminato e in molti si chiedono cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.